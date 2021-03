Daily DAX Prognose: Der Tag der Entscheidung?

#DAX vs #DowJones. Letzterer hat Chance sich in Richtung 32.650 zu erholen m.E. Der Entry wäre aber tiefer optimal gewesen. Jetzt wäre der Stop unter den Tiefs schon etwas zu weit, bezogen auf das Chance-Potential. Eventuell kleinere Größe wählen. (Keine Anlageberatung) #Trader https://t.co/QByzq9jdCC

"Zeit zur Wiederherstellung unserer transatlantischen Allianz", twitterte EU-Ratspräsident Charles Michel US-Präsident Joe #Biden wird nach EU-Angaben am Donnerstag an einer Video-Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

#HELLOFRESH – Der Berliner Kochbox-Versender baut eine eigene Auslieferung in Deutschland auf. "Unser Ziel ist es, bis zum dritten Quartal ein Drittel unserer Kunden in Deutschland selbst zu beliefern", @hellofreshde #Aktien *Reuters

#EON hat in 2020 trotz #Corona den Gewinn gesteigert und will in 2021 weiter zulegen. Das bereinigte Ebit sei um 17 % auf 3,8 Mrd. gestiegen. 2021 peilt man 3,8 bis 4,0 Mrd. an. Für 2020 will man eine Dividende von 47 Cent ausschütten – ein Cent mehr als zuletzt. *Reuters #Aktien