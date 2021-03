Daily DAX Prognose: Rebound vorerst abgewürgt

Aktien Montag: DAX CFD: +0,31 %, DAX Kassa +0,25 % (14.657), S&P 500 Kassa +0,70 % (3.941)

Aktien Dienstag Asien: SCI -0,94 %, HSI -1,35 %, Nikkei -0,46 %, Kospi -0,98 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 108,1 (107,3), vollständig geimpft: 4,0 % (3,9 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 114,8 (116,2), vollständig geimpft: 13,5 % (13,3 %)

Der Bund und Länder haben heute Nacht die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April beschlossen. Zwischen dem 1-5 April soll es dabei verschärfte Restriktionen und Kontaktbeschränkungen geben. Aktien in Asien sowie an den Terminmärkten notierten im Minus.

In Asien spielt möglicherweise ein Verschärfung der Beziehungen zwischen der EU und China eine Rolle. Die EU hatte erstmals seit 1989 Sanktionen gegen China bewirkt.In den USA wurden die Skripte der Aussagen des FED Präsidenten Jerome Powell sowie der Finanzministerin Yellen bereits vorher veröffentlicht. Beide haben deutliche Zuversicht in die Konjunkturerholung signalisiert.

Yellen rechnet sogar mit einer möglichen Vollbeschäftigung im kommenden Jahr. Die Aussagen dürften eventuell weiteren Nährboden für den Anstieg der Anleiherenditen bieten. Gestern schloss die Rendite für die Treasuries bei 1,68 % und damit leicht tiefer als noch am Freitag.

Es stehen kaum wichtige Daten heute an. Einen Blick sollten Trader und Anleger eventuell auf die API Bestandsdaten am späten Abend werfen, da der Ölpreis sich in einer Schwächephase befindet. Weiterhin werden viele Notenbanker zu Wort kommen, darunter FED Chef aus St. Louis, Bullard, zum Thema US Wirtschaft und Geldpolitik, um 14:00 Uhr. Auch Präsident der New Yorker FED wird um 19:45 an einer Diskussion teilnehmen. In der Zwischenzeit werden auch einige EZB-Politiker

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet bleibt es vorerst nur bei dem Versuch eines Rebounds. Die 14.700 Punkte-Zone konnte gestern nicht überwunden werden. Nach unten hin ist aber auch noch nicht alles verloren. Marktteilnehmer blicken nun auf den Start am Kassa-Markt.

Setzt dieser die vorbörsliche Schwäche fort, dürfte als erstes die Support-Zone bei 14.535 Punkten (gestriges Kassa-Tief) im Blick behalten werden. Bei 14.480 Punkten könnte es ebenfalls zu einer kurzfristigen Gegenbewegung kommen. Darunte wäre sodann die runde Marke bei 14.400 wichtig. Nach oben hin wird die Zone bei 14.670 Punkten interessant. Ein Ausbruch darüber könnte das Ende der Korrektur signalisieren.

DAX CFD auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

