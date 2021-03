Weekly DAX Prognose: Powell und Yellen im Fokus

Aktien Freitag: DAX CFD: -0,44 %, DAX Kassa -1,05 % (14.621), S&P 500 Kassa -0,06 % (3.913)

Aktien Montag Asien: SCI +0,99 %, HSI +0,06 %, Nikkei -2,07 %, Kospi -0,04 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 107,3 (95,6), vollständig geimpft: 3,9 % (3,7 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 116,2 (115,9 %), vollständig geimpft: 13,3 % (12,3 %)

Daten und Events in dieser Woche

Die 7-Tage Inzidenz steigt hierzulande in einem schnellen Tempo wieder über 100. Wie Reuters heute Morgen berichtet, erwägt das Kanzleramt eine erneute Verschärfung der Restriktionen und eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18.April.

An Konjunkturdaten steht nicht viel an. Wichtig werden die Erstveröffentlichung der EMIs per März am Dienstag werden sowie am Freitag der Ifo Geschäftsklimaindex und die PCE Kernrate aus den USA. Erwartet wird, dass die Daten etwas schwächer ausfallen.

Insbesondere für die US-Daten gilt aber, Marktteilnehmer dürften aufgrund des neuen Stimulus-Pakets wieder mehr in die Zukunft schauen und Februar-Daten eventuell als Vergangenheit ausblenden.Viele Notenbanker werden in dieser Woche zu Wort kommen, darunter FED Präsident Powell mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss am Mittwoch.

Diese Rede wird durch die Aussage der neuen Finanzministerin Jennet Yellen komplementiert. Marktteilnehmer erhoffen sich durch die Aussagen mehr Klarheit in Bezug die steigenden Anleiherenditen. Diese erreichten ein neues Hoch am Freitag, nachdem die FED ankündigte die Lockerung der Leverage Ratio für Banken ab dem 31. März beenden zu lassen. Damit stehen die Renditen auch in dieser Woche weiterhin im Fokus, was die Aktienmarktkorrektur angeht (Dow Jones: Schnelle Korrektur und steigenden Renditen).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet befindet sich der DAX vorbörslich in der kurzfristigen Korrektur. Wird diese heute weiter fortgesetzt, was nicht unwahrscheinlich erscheint in Anbetracht des erneuten anstehenden Lockdowns sowie den steigenden Renditen in den USA, so könnte der nächste wichtige Support bei 14.400-.450 Punkten liegen. Nach oben hin stellt die Kurzone bei 14.660 Punkten einen relevanten, kurzfristigen Widertand dar. Weitere wichtige Supportzonen liegen bei 14.200 und 14.000 Punkten.

DAX CFD auf 30 Minutenbasis

