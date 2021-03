Daily DAX Prognose: Neues Allzeithoch und nun?

Aktien Dienstag: DAX CFD: +0,59 %, DAX Kassa +0,66 % (14.558), S&P 500 Kassa -0,16 % (3.963)

Aktien Mittwoch Asien: SCI +0,01 %, HSI - 0,06 %, Nikkei -0,02 %, Kospi -0,59 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 86,2 (83,7), vollständig geimpft: 3,5 % (3,5 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 117 % (113,5 %), vollständig geimpft: 11,8 % (11,5 %)

Daten und Events heute

JAP Handelsbilanz Feb

DE Autozulassungen Feb

IEA Monatsbericht

EU VPI Revision

USA Baugenehmigungen, Wohnbaubeginne Feb

EIA Bestände

FED Zinsen

Der DAX erreichte gestern ein neues Allzeithoch auf Intradaybasis. An der Wall Street ging es hingegen nur für den NASDAQ aufwärts. Die Rendite für die US Treasuries lag bei 1,62 %. Konjunkturdaten fielen in den USA verhalten aus. Die Einzelhandelsumsätze enttäuschten per Februar auch die Industrieproduktion lag unter den Erwartungen.

Hierzulande fielen die ZEW Konjunkturerwartungen hingegen besser als erwartet aus. Heute steht der FOMC Zinsentscheid im Fokus. Insbesondere die Dot Plots sowie die Anleihekäufe. Ebenso interessant ist, ob die FED die erhöhten Leverage Ratios für Banken verlängern wird, die im März auslaufen. Tut sie es nicht, könnte dies die Nachfrage nach Bonds seitens der Banken belasten und damit die Renditen weiter hochtreiben.

Der API Bericht zeigte einen Abbau bei den Rohölbeständen und den Benzinbeständen, was dem Ölpreis dabei helfen konnte sich am Abend wieder zu stabilisieren. Der EUR/USD fiel, der Goldpreis blieb stabil und setzt damit seine Rebound ab dem wichtigen Support vorerst fort. Bitcoin konnte sich erholen, kam allerdings nicht über 57.000 USD.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX Kassa Kurs gestern die Widerstandszone bei 14.550 Punkten überwunden, erreichte ein neues Allzeithoch bei knapp über 14.600 Punkten und konsolidiert seitdem. Er wird nun bei zirka 14.500 Punkten gut unterstützt. Starten wir den Kassa-Handel darüber, wäre es positiv für die Bullen. 14.700 Punkte könnte das nächste Ziel werden.

Zu beachten ist allerdings, dass neben dem anstehenden FED Zinsentscheid und der Pressekonferenz, auch der Hexensabbat an den Termnbörsen näher kommt, was die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung erhöhen könnte.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

