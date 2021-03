Daily DAX Prognose: Schwacher Auftakt

Aktien Montag: DAX CFD: -0,55%, DAX Kassa -0,28 % (14.461), S&P 500 Kassa +0,65 % (3.969)

Aktien Dienstag Asien: SCI +0,45 %, HSI + 0,46 %, Nikkei +0,52 %, Kospi +0,76 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 83,7 (82,9), vollständig geimpft: 3,5 % (3,3 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 113,5 % (114,3 %), vollständig geimpft: 11,5 % (11,3 %)

Daten und Events heute

JAP Industrieproduktion Feb

DE/EU ZEW Konjunkturerwartungen Mrz

DE Auktion Bundesanleihe

USA Einzelhandelsumsätze Feb

USA Industrieproduktion Feb

API Bestände

EU Treffen der EU Finanzminister (mit EZB De Guindos)

Der DAX konnte sich gestern nicht mehr stabil halten und fiel zunächst zurück. Auch an der Wall Street wurde in der ersten Hälfte des Handels Schwäche verzeichnet, ehe es zum Handelsschluss wieder aufwärts ging. Die Rendite für Anleihen stieg vorerst nicht weiter, lag dennoch zum Handelsschluss über 1,60 %.

Das RKI warnt davor, dass die Infektionsrate exponentiell steigt. Wie gewohnt könnte dies den deutschen Leitindex bremsen, in der Sorge über eine dritte Welle. Die EZB hat sichtlich ihre Anleihekäufe in den letzten Wochen erhöht und sich damit gegen steigende Renditen gestemmt.

An der Konjunkturdatenfront ist der NY Empire Herstellungsindex positiv ausgefallen. Heute stehen die ZEW Erwartungen für Deutschland und die EU an. Aus den USA werden die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze präsentiert. Der API wird zeigen, ob Rohölbestände in der letzten Woche weiter gestiegen sind (Ölpreis: Marktteilnehmer fahren Antennen aus).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet brach der DAX gestern unter 14.450 Punkte, stabilisierte sich allerdings im Bereich bei 14.400 Punkten. Dieser Bereich wird damit für heute wichtig werden. In der Korrektur dürfte es weiter gehen, wenn die 14.400 Punkte unterschritten werden. Nach oben hin sollte die Widerstandszone bei zirka 14.540 Punkten überwunden werden.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

