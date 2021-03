Daily DAX Prognose: Powell widerspricht dem Markt erneut

Aktien Donnerstag: DAX CFD: -0,42%, DAX Kassa -0,17 % (14.056), S&P 500 Kassa -1,34 % (3.769)

Aktien Freitag Asien: SCI +0,45 %, HSI +0,14 %, Nikkei -0,23 %, Kospi -0,43 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 65,4 (64,7), vollständig geimpft: 2,7 % (2,7 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 136,2 (144,1), vollständig geimpft: 8,4 % (8,1 %)

Daten und Events heute

DE Auftragseingänge in der Industrie Jan

USA Arbeitsmarktdaten Feb

Die Ten Year Treasury Note Yield bleibt für die Wall Street weiterhin ein Problem. Die Rendite schloss gestern auf einem Hoch bei 1,55 %. FED Chef Jerome Powell konnte im Rahmen seiner Rede zum Arbeitsmarkt ebenso keine Richtungsänderung bewerkstelligen. Powell betonte, wie auch zuvor, dass der erwartete Inflationsschub, seiner Meinung nach, temporär bleiben wird.

An der Konjunkturfront fielen die Einzelhandelsumsätze in der EU per Januar deutlich unter den Erwartungen aus und bestätigen damit auch die negativen Daten aus Deutschland. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in den USA per letzte Woche leicht unter den Erwartungen aus. Der Auftragseingang hingegen lag leicht über den Erwartungen für den Monat Januar.

Heute stehen die US Arbeitsmarkdaten an (EUR/USD: Die kommende Woche könnte entscheidend werden). Nachdem die Korrekturtrends sich auf Basis steigender Renditen durchgesetzt haben, auch am Währungsmarkt (EUR/USD fällt unter 1,20), dürften Daten über den Erwartungen diese Trends eher anheizen, Daten unter den Erwartungen eventuell nur ein wenig bremsen. Der Goldpreis fiel aus den selben Gründen unter 1,700 USD.

Der Ölpreis konnte von dem OPEC+ Meeting deutlich profitieren. Man einigte sich darauf, dass nur Russland und Kasachstan ihre Produktion ab April ausweiten dürfen, während Saudi-Arabien sogar die freiwilligen zusätzlichen Kürzungen bis Ende April fortsetzen wird. Es wurde also ein Kompromiss getroffen, den wir in etwa erwartet hatten (Ölpreis: Wir kompromissbereit ist die OPEC+?).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet kann der DAX sich, trotz Einbruch an der Wall Street, stabiler halten. Der breitere Support, der sich bis 13.860 Punkten erstreckt, konnte bisher halten. Damit stellt sich die Schwächephase seit Dienstag noch als eine Korrektur innerhalb des zuletzt verzeichneten Rebounds dar, siehe Chart auf Stundenbasis unten.

Da wir aber bereits wieder unter 14.000 Punkte vorbörslich notieren, kommt es auf den Kassa-Handel heute an, ob der Schlusskurs von gestern bei 14.056 Punkten wieder angesteuert und überwunden wird. Damit haben wir eine neutrale Ausgangslage für heute Morgen.

DAX CFD auf Stundenbasis

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 13% -18% -7% Wöchentlich -13% -6% -9%

