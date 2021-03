Daily DAX Prognose: US-Renditen bleiben Spielverderber

Aktien Mittwoch: DAX CFD: -0,27%, DAX Kassa +0,29 % (14.080), S&P 500 Kassa -1,31 % (3.820)

Aktien Donnerstag Asien: SCI -2,33 %, HSI -2,44 %, Nikkei -2,13 %, Kospi -1,28 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 64,7 (64), vollständig geimpft: 2,7 % (2,6 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 144,1 (143,3), vollständig geimpft: 8,1 % (7,9 %)

Daten und Events heute

DE IHS EMI Bauwesen Feb

EU EZB Monatsbericht

GB EMI Bauwesen Feb

OPEC Meeting

EU Einzelhandelsumsätze / AQ Ja n

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Kroger, Costco, Broadcom

DE Merck KGaA, Henkel. Vonovia, Uniper, ProsiebenSat1, Lufthansa, Schäffler

Die Ten Year Treasury Note Yield machte der Erholung während der EU Session gestern eine Strich durch dir Rechnung. Die Rendite schloss bei 1,47 %. Die Volatilität bleibt damit erhöht. Im Fokus steht heute eine Rede des FED Präsidenten Jerome Powell.

Die US Arbeitsmarktdaten sind per ADP Beschäftigungsänderung unter den Erwartungen ausgefallen. Die Markit EMIs für das Dienstleistungsgewerbe fielen gemischt aus. Für Deutschland unter den Erwartungen, für die EU und die USA darüber. Der ISM EMI notierte hingegen deutlich unter den Erwartungen.

Das Beige Book signalisierte zwar weiterhin eine Belebung auf der Unternehmensseite zwischen Januar und Februar, beim Beschäftigungsaufbau ging es jedoch nur langsam voran. Die Baiersdorf Aktie fliegt offiziell aus dem DAX raus und wird von Siemens Energy verdrängt.

Vonovia übetrifft die eigenen Erwartungen für das abgelaufene Jahr. Die Lufthansa verzeichnet einen Rekord-Nettoverlust auf Jahresbasis von 6,7 Mrd. Euro. ProsiebenSat1 hat wie bereits zuvor präsentiert einen Rückgang beim Umsatz und beim EBITDA in 2021 verzeichnet.

Der Ölpreis konnte sich mehr oder weniger stabilisieren, nachdem die EIA Daten zwar einen Aufbau bei den Rohölbeständen anzeigte, die Benzinbestände aber deutlich fielen. Auch kursieren News in den Medien denen nach, die OPEC + weiterhin erwägt ab April die Kürzungen kaum zu verringern. Bis heute dauert das OPEC + Meeting noch an. Der EUR/USD fiel wieder, nachdem die US Renditen stiegen. Der Goldpreis reagierte ebenfalls negativ.

DAX Prognose charttechnisch

Nachdem der DAX auf Intradaybasis ein neues Allzeithoch erreichte, war bei 14.200 Punkten erst einmal Schluss. 50 % des Rebounds hat der CFD damit per heute Morgen bereits korrigiert und erholt sich ab 13.900 Punkten. Der Kassa-Kurs konnte noch über 14.000 Punkten schließen. Kann sich auch der CFD im Kassa-Handel darüber erholen, wäre es positiv.

DAX CFD auf Vierstundenbasis

Quelle: DailyFX, IG

