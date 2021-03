Daily DAX Prognose: Dieses Mal hat er nicht enttäuscht

Aktien Dienstag: DAX CFD: -0,08%, DAX Kassa +0,19 % (14.040), S&P 500 Kassa -0,81 % (3.870)

Aktien Mittwoch Asien: SCI +1,59 %, HSI +2,12 %, Nikkei +0,51 %, Kospi +1,04 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 64 ( 65 ,4) (65,8), vollständig geimpft: 2,6 % (2,5 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 143,3 (142,5), vollständig geimpft: 7,9 % (7,7 %)

Daten und Events heute

JAP EMI Dienstleistungen Feb

China Caixin EMI DL+ Gesamt Feb

CHF VPI Feb

DE / EU / GB / USA EMI DL + Gesamt Feb Rev.

OPEC Meeting

USA ADP Beschäftigungsänderung Feb/ USA ISM EMI Dienstleistungen Feb

EZB De Guindos Rede

USA EIA Bestände

USA Beige Book

USA FED Evans Rede

USA DollarTree, Wendy`s, Snowflake, Marvel Tech

DE Siemens Energy AG, Dialog Semi, Shop Apotheke, CureVac

Die Ten Year Treasury Note Yield schloss gestern bei 1,42 %. Der Aktienmarkt korrigierte allerdings den steilen Anstieg vom Montag. Heute Morgen nimmt er allerdings in gewohnter Manier den begonnenen Trend vorbörslich wieder auf. Die asiatischen Börsen performten ebenfalls positiv.

In China fiel der Caixin EMI für Dienstleistungen rückläufig aus. Die EU Verbraucherpreise lagen per Februar mit 0,9 % YoY im Rahmen der Erwartungen. Heute stehen die EMIs für das Dienstleistungsgewerbe in der Revision an sowie der ISM EMI aus den USA ebenfalls für Dienstleistungen.

Der ADP Bericht wird etwas Licht auf den US-Arbeitsmarkt werfen. Das Beige Book könnte in Anbetracht der gestiegenen Anleiherenditen interessant werden. Weiterhin wird im Bundestag heute über Corona-Maßnahmen und Lockerungen beraten. Wie gewohnt gab es gestern bereits einige Infos. Für weitere drei bis vier Wochen soll es nur leichte Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen geben.

Auf der Agenda steht heute die erste Überprüfung des DAX nach den neuen Regeln. Dabei könnte die Mitgliedschaft der Baiersdorf-Aktie laut Berichten auf der Kippe stehen. Im Fokus sind ebenso Ölpreis-Daten sowie das OPEC + Meeting. Der API verzeichnete einen starken Anstieg bei den Bestände per letzte Woche. Der EIA könnte heute bestätigen. Der Goldpreis bleibt weiterhin reserviert auch wenn eine kleine Erholung sich zeigte.

Empfohlen von David Iusow Fundamentale Ölpreis-Indikatoren - Kennen, finden, anwenden Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat sich der DAX in Richtung 14.100 vorgearbeitet, korrigierte allerdings mit der WallStreet am Nachmittag. Der Pullback kam jedoch nicht unter wichtige Unterstützungen und im vorbörslichen Handel kann es zunächst weiter aufwärts gehen. Nächstes Ziel könnte sich in etwa bei 14.160 Punkten befinden. Darüber hinaus die 14.200 Punkte-Marke. Das letzte Allzeithoch auf Kassa-Basis befindet sich bei 14.170 Punkten.

DAX CFD auf Vierstundenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -5% 21% 12% Wöchentlich -32% 43% 10%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: