Daily DAX Prognose: Ambivalente Ausgangslage

Aktien Montag: DAX CFD: +1,78%, DAX Kassa +1,64 % (14.013), S&P 500 Kassa +2,38 % (3.902)

Aktien Dientag Asien: SCI -1,20 %, HSI -0,92 %, Nikkei -0,86 %, Kospi +1,03 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 65,4 (65,8), vollständig geimpft: 2,5 % (2,4 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 142,5 (144,1), vollständig geimpft: 7,7 % (7,5 %)

Daten und Events heute

JAP AQ, Job/Bewerber Ratio Jan

USA Gesamte Fahrzeugverkäufe

AUD RBA Zinsen

DE Einzelhandelsumsätze Jan

DE AQ, Arbeitslosenänderung Feb

EU VPI Feb Erst.

USA FED Brainard, Daly Rede

USA API Bestände

USA HP

DE HelloFresh

Die Ten Year Treasury Note Yield schloss gestern bei 1,45 %. Der Aktienmarkt konnte sich erholen. Die Wall Street schloss an den positiven Wochen- und Monatsauftakt an der europäischen Börse an. Der Technologieindex NASDAQ schloss mit einem Plus von über 3 %.

Die asiatischen Börsen schwächeln allerdings am Dienstag und bremsen die Erholung in den Futures für den DAX. An der Konjunkturdatenfront fiel die zweite Revision der Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe sowohl in Deutschland als auch in den USA besser aus als erwartet.

In den USA überzeugte der ISM Einkaufsmanagerindex per Februar. Die deutschen Verbraucherpreise lagen mit 1,3 % per letzten Monat leicht über den Erwartungen. Die deutschen Einzelhandelsumsätze sind per Januar deutlich ins Minus gerutscht und enttäuschten damit die Erwartungen.

An der Front der Bilanzzahlen konnte Zoom die Erwartungen der Analysten sowohl beim EPS als auch beim Umsatz deutlich übertreffen und hat demzufolge die Prognosen angehoben. Hierzulande präsentierte Morphosys gute Zahlen.

HelloFresh erzielte per 2020 erstmals ein positives Nettoergebnis und EBITDA. Letzteres konnte sogar verzehnfacht werden. Für ein Aufrücken in den DAX dürfte es aber noch nicht reichen, denn es müssen zwei aufeinanderfolgende Geschäftsberichte mit einem positiven EBITDA erzielt werden.

Im Vorhinein des OPEC + Meetings gibt der Ölpreis nach, wie von uns vermutet. Der Goldpreis bleibt schwach, der EUR/USD kann ebenfalls bisher keinen Boden gut machen. Der Bitcoin profitierte von einem stabilen Aktienmarkt. Geldpolitiker sowohl in der EU als auch in den USA werden nicht müde, ihre Bereitschaft für das Fortsetzen der Lockerungen zu zeigen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat sich der DAX auf Tagesbasis in Richtung der oberen Korrekturbegrenzung, die bei 14.000- 14.050 Punkten verläuft, erholt. Überwinden konnte er diesen Widerstand bisher nicht und korrigiert im vorbörslichen Handel.

Die Ausganglage für heute ist damit ziemlich ambivalent. Zum einen kann es einen Ausbruch geben, zum anderen wäre ein Zurückfallen innerhalb der noch intakten Korrektur ebenfalls möglich. Es steht 50 zu 50.

DAX CFD auf Tagesbasis

