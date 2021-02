Daily DAX Prognose: Der Markt bleibt skeptisch

Aktien Dienstag: DAX CFD: -0,45 %, DAX Kassa -0,61 % (13.865), S&P 500 Kassa +0,13 % (3.881)

Aktien Mittwoch Asien: SCI -2,47 %, HSI -3,20 %, Nikkei -1,61 %, Kospi -2,10 %

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -29% 32% -3% Wöchentlich -2% -1% -1%

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 59,3 (60,5), vollständig geimpft: 2,2 % (2,1 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 148,6 (148), vollständig geimpft: 6,0 % (5,9 %)

Daten und Events heute

NZD RBNZ Zinsentscheid

DE BIP Q4 Revision

DE Bundesanleihe Auktion

USA Verkäufe neuer Häuser Jan

USA EIA Rohöl -Daten

USA FED Jerome Powell Aussage

USA FED Brainard Rede

USA NVIDIA, Jumia, BiliBili,

DE Puma, Telefonica, Aareal Bank

Aktien in den USA konnten sich im Anschluss an die Aussage des FED Präsidenten Jerome Powell zwar erholen, doch der Markt zeigt seine Skepsis bereits wieder vorbörslich. Futures und Aktien in Asien notieren im Minus. Jerome Powell spielte die Erwartungen des Marktes an eine steigende Inflation runter und widerspricht damit.

Die steigenden Zinsen für langlaufende Anleihen hat er, anders als die EZB Präsidentin am Vortag, nicht erwähnt. Mal sehen, wie lange das so bleiben kann. Glücklicherweise stiegen die Renditen erst einmal nicht weiter. Die Rendite für 10-jährige Anleihen notierte zum Handelsschluss bei 1,36 % und damit tiefer im Vergleich zum Vortag.

An der Konjunkturdatenfront fiel das CB Verbrauchervertrauen per Februar leicht über den Erwartungen aus. Die europäischen Verbraucherpreise lagen in der Revision unverändert. Heute wurden bereits die detaillierten Daten zum Q4 BIP aus Deutschland präsentiert. Diese fielen besser aus als die Erstveröffentlichung.

Am Nachmittag steht eine weitere Aussage vor dem Finanzausschuss durch FED Präsident Jerome Powell an. Kann er hier vielleicht mehr überzeugen? Ansonsten ist eventuell auf die Reden von Brainard und Clarida am Abend zu achten.

Der API hat einen Aufbau bei den Beständen per letzte Woche angezeigt. Nicht ungewöhnlich, denn auch viele Raffinerien waren vom Stillstand aufgrund des Kälteeinbruchs betroffen. Der EIA könnte heute bestätigen. Die Produktion dürfte stark eingebrochen sein.

Der Ölpreis blieb stabil, kam aber über die 62 USD je Barrel Marke bisher nicht hinaus. Der Goldpreis notiert weiterhin nahe der 1,800 USD Marke, der EUR/USD hat ebenso seine Problemchen dabei, wichtige Level zu überwinden (Weekly EUR/USD Prognose).

Empfohlen von David Iusow Day- und Swing-Trading DAX30 und SP500 Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der DAX kaum weiter erholen und notiert kurz vor Kassa-Eröffnung wieder leicht unterhalb des Schlusskurses von gestern (13.865). In diesen Bereich fällt eine breitere Widerstandszone. Es wäre positiv, wenn es im Kassa-Handel darüber ginge, zirka über 13.875 Punkte.

DAX CFD auf Stundenbasis

Quelle:DailyFX, IG, TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: