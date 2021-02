Daily DAX Prognose: Erholung innerhalb der Korrektur?

Aktien Montag: DAX CFD: -0,53 %, DAX Kassa -0,31 % (13.950), S&P 500 Kassa -0,77 % (3.877)

Aktien Dienstag Asien: SCI +0,65 %, HSI +1,65 %, Nikkei Kein Handel, Kospi +0,04 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 60,5 (61), vollständig geimpft: 2,1 % (2,0 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 148 (160,6), vollständig geimpft: 5,9 % (5,7 %)

Daten und Events heute

Di:

Japan Feiertag

GB Arbeitslosenquote / Durchschnittseinkommen Jan

CHF Erzeugerpreisindex Jan

EU Verbraucherpreise Jan Revision

USA CB Verbrauchervertrauen Feb

USA FED Powell Aussage vor dem Kongress (16:00)

USA API Rohöl -Daten

USA Square,

DE Fresenius, Covestro, Pfeiffer AG, Datagrou p

Alle Augen sind heute auf FED Präsident Jerome Powell und seine Aussage vom dem Kongress gerichtet. Die Rendite für US Treasuries schloss gestern bei 1,37 %. Auch die Rendite für die Bundesanleihe stieg weiter. Insbesondere Technologiewerte bekommen das zu spüren. Der NASDAQ100 Index schloss bei einem Minus von 2,46 % am Montag.

Industriewerte- sowie Finanzwerte konnten hingegen weiter profitieren. Der Dow Jones schloss den zweiten Tag in Folge leicht im Plus und divergiert damit zu den Techs. An der Earnings-Front berichteten heute Morgen bereits Fresenius sowie HeidelbergCement.

Erster hadert weiterhin mit der Krise und das soll sich laut dem Management aufgrund von geplanten Kostensenkungen auch in 2021 fortsetzen. HeidelbergCement hingegen konnte die Analystenerwartungen beim operativen Gewinn auf Jahresbasis übertreffen. Für das Jahr 2021 erwartet das Unternehmen eine anziehende Nachfrage im Infrastrukturbereich.

Heute stehen in den USA Zahlen von Square an. Der Ifo Geschäftsklimaindex fiel besser aus als erwartet. Der Ölpreis WTI preschte weiter aufwärts und testet heute bereits die Marke bei 62 USD je Barrel an. Der EUR/USD erholte sich weiter, der Goldpreis konnte sich über 1.800 USD vorerst festigen. Der Bitcoin erreichte fast die 60.000 USD Marke und korrigiert seitdem wieder unter 50.000 USD.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch konnte sich der Index gestern innerhalb des Korrekturtrendkanals wieder erholen. Ob es nachhaltig ist, werden wir eventuell noch heute sehen. Denn er ist bereits an der 14.000 Punkte-Marke angekommen. Der wichtige Intraday-Widerstand liegt aus unserer Sicht zwischen 13.995 (Schlusskurs vom 19. Feb.) und 14.025 Punkten. Um aus dem Korrekturtrendkanal auszubrechen, sollte er über 14.070 Punkte steigen.

DAX CFD auf Stundenbasis

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 53% -31% 4% Wöchentlich 87% -45% -2%

