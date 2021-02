Weekly DAX Prognose: Relativ schwacher Start

Aktien Freitag: DAX CFD: +0,30 %, DAX Kassa +0,77 % (13.993), S&P 500 Kassa -0,19 % (3.907)

Aktien Montag Asien: SCI -0,93 %, HSI -0,50 %, Nikkei +0,46 %, Kospi -0,90 %

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 32% 11% 19% Wöchentlich 10% -17% -7%

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 61 (56,8), vollständig geimpft: 2,0 % (1,9 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 160,6 (163), vollständig geimpft: 5,7 % (5,1 %)

Daten und Events in dieser Woche

Mo:

China PBOC Zinsen

DE Ifo Geschäftsklimaindex Feb

USA Frühindikatoren Jan

EU EZB Lagarde Rede

GB Reopening Plan von Boris Johnson

Di:

Japan Feiertag

GB Arbeitslosenquote / Durchschnittseinkommen Jan

CHF Erzeugerpreisindex Jan

EU Verbraucherpreise Jan Revision

USA CB Verbrauchervertrauen Feb

USA FED Powell Aussage vor dem Kongress (16:00)

USA API Rohöl -Daten

USA Square,

DE Fresenius, Covestro, Pfeiffer AG, Datagroup

Mi:

NZD RBNZ Zinsentscheid

DE BIP Q4 Revision

DE Bundesanleihe Auktion

USA Verkäufe neuer Häuser Jan

USA EIA Rohöl-Daten

USA NVIDIA, Jumia, BiliBili,

DE Puma, Telefonica, Aareal Bank

Do:

DE GFK Konsumklima Mrz

EU Verbrauchervertrauen/Inflationserwartungen Feb

EU Stimmung in der Industrie/Dienstleistungssektor Feb

EU Geldmenge M3

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Auftragseingang für ll. Güter Jan

USA BIP Q4 Revision

USA schwebende Hausverkäufe

USA FOMC Bostic Rede

USA Moderna, Salesforce, PlugPower, Beyond Meat, Nikola, Airbnb, AmericanTower, VirginGalactic, Vale

DE Bayer, Münchner Rück, Krones, Freenet, Dürr, Aixtron, Rhön-Klinikum

Fr:

JAP Tokio VPI Feb/Industrieproduktion Jan/Einzelhandelsumsätze Jan

CHF BIP Q4 Erstveröffentlichung

CHF KOF Frühindikator Feb

USA PCE Kerndeflator Jan

USA Warenhandelsbilanz/Lagerbestände im Großhandel Jan

USA Chicago Einkaufsmanagerindex Feb

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Feb

USA Corona Hilfspaket Abstimmung

DraftKings

DE BASF, Deutsche Telekom

Hierzulande ist die 7-Tage-Inzidenz wieder gestiegen. Der Montag startet relativ schwach in Asien und an den Terminmärkten. Insbesondere der S&P500 Future zeigt sich schwach. Im Fokus dürfte erneut die Entwicklung der langfristigen Anleihezinsen stehen.

Die US Rendite für Treasuries lag am Freitag bei 1,35 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres. Solange der Anstieg andauert, könnte es die Erholung bei Aktien bremsen. In diesem Zusammenhang dürfte durchaus positive Konjunkturdaten aus den USA im Fokus stehen sowie die Aussage des FED Präsidenten Jerome Powell vor dem Kongress wichtig werden.

Diese ist auf den Dienstag datiert, aber wie gewohnt könnte es vorab ein Skript davon geben, dass der Öffentlichkeit vorher schon bereit stehen würde. An der Front der Earnings sieht es für die US Unternehmen weiterhin positiv aus. Das Q4 Gewinnwachstum der S&P 500 Unternehmen beläuft sich per Freitag laut FactSet auf 3,2 %, nach einer Erwartung von -9,3 % zu Beginn der Saison.

Hierzulande werden einige DAX-Unternehmen die Bayer und Fresenius und BASF ihre Zahlen vorlegen. Zu beachten ist in dieser Woche auch der Fortschritt bei den Abstimmungen zum Corona-Hilfspaket in den USA. Geplant ist eine Lösung in der Streitfrage bis Ende des Monats, also bis Ende dieser Woche.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch bleibt der Index weiterhin in seiner Korrektur. Die 14.000 Punkte-Zone konnte er in der vergangenen Woche nicht nachhaltig überwinden. Vorbörslich notiert er auch bereits wieder darunter. Erste kurzfristige Unterstützung wäre bei zirka 13.940 Punkte auszumachen, darunter die Tiefs im Bereich bei 13.850 Punkten.

Nach oben hin wäre es positiv, wenn der Index im Kassa-Handel den Widerstand zwischen 13.990-14.000 überwindet, wo sich auch der Schlusskurs von Freitag befindet. Wenn das gelingt könnte es zunächst in Richtung Gap-Close bei 14.065 Punkte gehen und darüber in Richtung 14.120 und Intraday-ATH bei 14.170

DAX CFD auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

