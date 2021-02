Daily DAX Prognose: 14.000 Punkte sind heute wichtig

Aktien Dienstag: DAX CFD: -0,73 %, DAX Kassa -0,32 % (14.065), S&P 500 Kassa -0,06 % (3.933)

Aktien Mittwoch Asien: SCI Kein Handel %, HSI +1,33 %, Nikkei -0,58 %, Kospi -0,93 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 57 (59), vollständig geimpft: 1,8 % (1,7 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 180,4 (180), vollständig geimpft: 4,7 % (4,5%)

Daten und Events in dieser Woche

Mi:

China Feiertag

DE Autozulassungen Jan

USA Erzeugerpreisindex/Industrieproduktion/Einzelhandelsumsätze Jan

USA FOMC Protokoll

USA API Bestände

Baiersdorf, Shopify, Fastly, Twillio

Aktienmärkte bleiben seit gestern in ihrer Korrektur gefangen. Insbesondere nach dem einige US Daten besser ausfielen als erwartet und die Renditen für langfristige Anleihen, als Signal an eine schnellere Konjunkturerholung, auf das Vorkrisenlevel gestiegen waren. Eine Art Good News sind Bad News könnte sich zeigen.

Obgleich eventuell nicht in einem sehr großen Maße, solange die FED kein QE-Tapering auf die Agenda bringt. Mehr noch sollte die FED wahrscheinlich genau das Gegenteil jetzt tun, damit der Anstieg der Renditen am langen Ende der Zinskurve wieder gebremst wird. Heute wird dem FOMC Protokoll womöglich aufgrund der gestrigen Entwicklung etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden als sonst.

Infolge der ebenso gestiegenen Realrenditen brach der Goldpreis weiter ein. Der Euro fiel, da auch der US Dollar abrupt hinzugewann. Der Ölpreis bleibt stabil. In den USA dürfte die Produktion und die Raffineriekapazität aufgrund der stark fallenden Temperaturen in dieser Woche rückläufig sein. Die niedrigen Temperaturen werden bis Freitag erwartet. Der Bitcoin steigt erneut über 50.000 USD.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch rückt die 14.000 Punkte-Marke nun stark in den Fokus. Diese ist sowohl auf CFD- als auch auf Kassa-Basis, unserer Meinung nach, als Support wichtig. Wird sie unterschritten, könnte es sehr schnell in Richtung 13.870-13.900 Punkte gehen. Nach oben hin ist die Kurszone bei 14.135 Punkten weiterhin wichtig als Widerstand.

