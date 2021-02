Weekly DAX Prognose: Bullische Tendenzen setzen sich fort

Aktien Freitag: DAX CFD: +0,53 %, DAX Kassa +0,06 % (14.050), S&P 500 Kassa +0,47 % (3.935)

Aktien Montag Asien: SCI Kein Handel %, HSI Kein Handel %, Nikkei +1,91 %, Kospi +1,50 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, verschiedene Quellen)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 58,9, vollständig geimpft: 1,6 %

USA: 7 Tage Inzidenz: 238, vollständig geimpft: 4,4 %

Daten und Events in dieser Woche

Mo:

USA / Kanada Feiertag

China / Südkorea Feiertag

JAP BIP Q4 / Industrieproduktion Dez

EU Industrieproduktion Dez

EU Treffen der Eurogruppe

EU Handelsbilanz Dez

Grenke Leasing

Di:

China Feiertag

EU BIP Q4

EU Veränderung der Erwerbstätigen QoQ

DE/EU ZEW Konjunkturerwartungen Feb

USA NY Herstellungsindex Feb

USA EIA Drilling Report

Palantir, SolarEdge

Mi:

China Feiertag

DE Autozulassungen Jan

USA Erzeugerpreisindex/Industrieproduktion/Einzelhandelsumsätze Jan

USA FOMC Protokoll

USA API Bestände

Baiersdorf, Shopify, Fastly, Twillio

Do:

EU EZB Protokoll

USA Baugenehmigungen/Wohnbaubeginne Jan

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Philly FED Herstellungsindex Feb

USA EIA Bestände

Daimler, Nestle, Airbus, Hochtief, Walmart, Applied Materials, DropBox, Barrick, Newmont

Fr:

GB Einzelhandelsumsätze Jan

DE Erzeugerpreisindex Jan

DE/EU/GB/USA Markit EMI Feb

Hermes, Allianz, John Deere

Kurz vor Handelssschluss am Freitag, an der Wall Street, konnten sich Aktien wieder stabilisieren. Heute Morgen erreichen sowohl der DAX als auch der S&P 500 Futures positive Tendenzen. In den USA, China und Kanada ist heute Feiertag. Während der EU Session könnte somit noch einiges an Potential bestehen, am frühen Nachmittag sollte es aber langsam zu einer verringerten Liquidität kommen.

Diese Woche steht weiterhin im Zeichen der Bilanzen. Insbesondere hierzulande werden einige DAX- Unternehmen wie Daimler und die Allianz ihre Berichte vorlegen. In den USA haben per Freitag bereits 74% der Unternehmen aus dem S&P 500 Index berichtet und 80 % davon die Erwartungen beim Gewinn je Aktie übertroffen. Das Gewinnwachstum beläuft sich auf 2,9 %, nach 1,8 % in der Vorwoche.

In den USA zeichnet sich das nächste Corona Hilfspaket immer mehr ab. Bis Ende des Monats soll es, wenn nötig, auch ohne die Republikaner durch den Senat kommen. Mitte März laufen die aktuellen Hilfen ab, bis dahin soll das nächste Paket auf den Weg gebracht werden. Dies beinhaltet, nach den neuesten Informationen, einen Check von 1.400 USD pro Monat an Haushalte bis Ende August sowie 3.600 USD an Kindergeld pro Jahr.

Der EUR/USD bleibt zu Beginn der Woche stabil, der Ölpreis WTI scheint sich aus seiner Korrektur befreit zu haben und notiert bereits über 60 USD je Barrel. Der Goldpreis notiert mehr oder weniger unverändert. Der Bitcoin gibt ein wenig nach, nachdem Elon Musk sich etwas pessimistischer über den Dogecoin geäußert hat. Zum Ende der Woche werden erneut die Markit EMIs interessant werden.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Wochenbasis hat der DAX CFD einen Rebound ab der Korrekturtrendlinie verzeichnet. Die 14.200 Punkte-Zone ist auch hier ein wichtiger Widerstand. Kann er dieses Mal überwunden werden, dürfte die 14.500 Punkte-Marke auf die Agenda kommen.

DAX CFD auf Wochenbasis

Quelle: DailyFX, IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

