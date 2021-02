Daily DAX Prognose: Noch sind Erholungs-Chancen vorhanden

Aktien Donnerstag: DAX CFD: +0,72 %, DAX Kassa +0,77 % (14.041), S&P 500 Kassa +0,17 % (3.916)

Aktien Donnerstag Asien: SCI Kein Handel %, HSI Kein Handel %, Nikkei -0,14 %, Kospi Kein Handel

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, verschiedene Quellen)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 62,2 (64,2), vollständig geimpft: 1,42 % (1,33 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 220 (227), vollständig geimpft: 3,6 % (3,4 %)

Daten und Events heute

China Feiertag

GB BIP Q4 / IP Dez

EU Industrieproduktion Dez

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Feb

Der Donnerstag endete zwar leicht positiv, doch die Wall Street bremste den DAX am Nachmittag. Anleger sind ein wenig verwirrt über die aktuellen Lockdown-Maßnahmen. Diese wurden zwar bis zum 7.März verlängert, allerdings ist nicht klar, wie man bei den Lockerungen dann verfahren wird.

Im Gespräch ist entweder eine landesweite oder auf Bundeslandebene erreichte Inzidenz von 35, die stabil über drei Tage anhält. Für Restaurants und andere Gastronomie- und Kulturbereiche könnte sogar eine Öffnung erst ab Inzidenzen von 20 denkbar sein. Adidas war größter Gewinner im DAX, dank einer Analysteneinstufung.

Die EU Kommission hat ihre Wirtschaftsprognose gestern für das Jahr 2021 im Vergleich zu der letzten Prognose runtergeschraubt auf 3,8 %. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den USA per letzte Woche mehr gestiegen als erwartet wurde. Walt Disney konnte per Q4 entgegen den Erwartungen der Analysten schwarze Zahlen beim Gewinn je Aktie schreiben.

Der Goldpreis brach gestern wieder ein und schaffte es damit nicht über die Widerstandszone bei 1.850 USD rüber. Der US Dollar blieb weitestgehend stabil. Der Ölpreis scheint an einem Zwischenwiderstand angekommen zu sein, der Bitcoin hingegen erreichte heute in der Nacht hingegen ein neues Allzeithoch.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis bleibt der DAX weiterhin zwar in der Korrektur, aber immer noch über der Korrekturtrendlinie, ab der er sich abrupt in den letzten beiden Tagen erholen konnte. Aktuell muss sich also zeigen, wie nachhaltig dieser Rebound ist. Heute Morgen sieht es zunächst nach Schwäche aus.

Auf Intraday-Basis sehen wir, dass der DAX Kassa-Kurs gestern über die Flaggenformation ausgebrochen ist und die runde Marke bei 14.000 Punkten überwand. Im vorbörslichen Handel notiert er zwar wieder darunter, doch die obere Trendlinie der Flagge könnte einen Support bei zirka 13.975 Punkten bieten. Darunter könnte eventuell das Rebound-Tief wieder getestet werden.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

