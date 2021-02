Daily DAX Prognose: Korrektur noch nicht beendet

Aktien Mittwoch: DAX CFD: -0,83 %, DAX Kassa -0,56 % (13.933), S&P 500 Kassa -0,03 % (3.910)

Aktien Donnerstag Asien: SCI Kein Handel %, HSI +0,45 %, Nikkei Kein Handel %, Kospi Kein Handel

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 20% -12% -3% Wöchentlich 25% -14% -3%

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, verschiedene Quellen)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 64,2 (68), vollständig geimpft: 1,33 % (1,3 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 227 (234), vollständig geimpft: 3,4 % (3,1 %)

Daten und Events heute

China Feiertag

IEA / OPEC Monatsbericht

EU Wirtschaftsprognosen

DE Auktion Bundesanleihen

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

FED Geldpolitischer Bericht

Commerzbank, Grenke, Bilfinger

AstraZeneka, KraftHeinz, WaltDisney, ArcelorMittal, Datadog, Cloudflare

Der Mittwoch zeigte sich erneut als ein schwacher Tag für Aktienindizes. Der DAX brach weiter ein, insbesondere kurz nachdem die Wall Street eröffnete. Die Verlängerung des Lockdowns hierzulande belastete. In den USA könnte die etwas harschere Rhetorik des US Präsidenten gegenüber China zu einem Schluckauf geführt haben.

FED Präsident Jerome Powell konnte am Abend allerdings die Märkte etwas beruhigen. An der Konjunkturfront fielen die US Inflationsdaten etwas unter den Erwartungen aus. Der US Dollar konnte sich kurzfristig erholen, bleibt allerdings heute Morgen weiterhin schwach. Der Ölpreis blieb weitestgehend stabil nachdem der EIA Bericht weiter fallende Bestände zeigte, kann das letzte Hoch aber bisher nicht überwinden.

Der Goldpreis kam kurzzeitig über 1.850 USD, hadert aber mit dem nachhaltigen Ausbruch. An der Front der Bilanzsaison haben wir einige interessante Zahlen heute anstehen. Hierzulande konnte die Deutsche Börse wie erwartet überzeugen. Das Unternehmen hob zudem die Dividende um 10 Cent auf 3 Euro an. Die Commerzbank verbreitete etwas Optimismus, indem man in 2021 bereits in die Gewinnzone kommen will.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis ist der DAX gestern in Richtung der zuvor überwundenen Korrekturtrendlinie gefallen und verzeichnete ab da ein abruptes Reversal im nachbörslichen Handel. Die Frage ist nun, wie nachhaltig dieser Rebound ist. Kann sich der Index CFD über der Trendlinie halten, wäre es positiv.

Quelle: DailyFX, IG

Auf Intraday-Basis wird die Kurszone bei 13.820 als Support sichtbar, der am besten nicht wieder unterschritten werden sollte. Darunter könnte es schnell in Richtung 13.700 Punkte gehen. Nach oben hin könnte man einen Ausbruch aus dem Korrekturtrendkanal als positives Signal anpeilen.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

