Daily DAX Prognose: Starker Support im Blickfeld

Aktien Montag: DAX CFD: -0,71 %, DAX Kassa +0,02 % (14.060), S&P 500 Kassa +0,74 % (3.916)

Aktien Dienstag Asien: SCI +02,01 %, HSI +0,17 %, Nikkei +0,40 %, Kospi -0,21 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, verschiedene Quellen)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 72,8 (76), vollständig geimpft: 1,3 % (1,1%)

USA: 7 Tage Inzidenz: 35,2 (36,1), vollständig geimpft: 3,0 % (2,9 %)

Daten und Events heute

Di:

DE Handelsbilanz Dez

USA EIA STEO

USA NFIB Geschäftsoptimismus Jan

USA API Bestände

USA JOLTS Stellenangebote Dez / WASDE-Bericht

Quiagen, Tui, Trivago, Osram

Twitter, Cisco, DuPont

An der 14.200 war für den DAX gestern erst einmal Schluss. An der Wall Street performten Aktien besser. Das ist nicht verwunderlich, denn mit den anstehenden Bilanzzahlen der Deutschen Börse, Thyssen Krupp, Commerzbank und einigen anderen Unternehmen, die ihre Berichte vorlegen werden, gehen Marktteilnehmer wohl nicht davon aus, dass sie ähnlich positiv ausfallen werden, wie in den USA.

Dennoch, die Trends in den 7 Tage-Inzidenzen sowie dem Impfstatus scheinen sich zu beschleunigen, was positiv ist. An der Konjunkturdatenfront fiel die deutsche Industrieproduktion per Dezember unter den Erwartungen aus, allerdings überraschte die Handelsbilanz heute Morgen zum Positiven. Die Rede von EZB Präsidentin Lagarde verlief unspektakulär. Der EUR/USD hat sich gestern weiter erholt.

Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch, nachdem bekannt wurde, dass Tesla 1,5 Mrd. USD in die Kryptowährung investiert hatte und plant diese als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Der Ölpreis WTI stieg weiter und erreichte ein neues Trendhoch bei 58,50 USD je Barrel. Auch der Goldpreis konnte gut performen und steuert heute Morgen bereits die 1.850 USD Marke an.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Kassa-Basis konnte der DAX gestern genau auf dem letzten ATH auf Schlusskursbasis schließen und auf Intraday-Basis ein neues Allzeithoch erreichen. Aktuell notiert er vorbörslich bereits am ersten wichtigen Support, der sich bis 14.000 Punkte erstreckt. Es wäre positiv wenn er diesen Support nach Eröffnung halten kann. Schafft er es nicht, könnte abrupt in Richtung 13.900-13.935 Punkte gehen.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

