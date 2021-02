Weekly DAX Prognose: Vorbörslich neues Allzeithoch

Aktien Freitag: DAX CFD: -0,27 %, DAX Kassa -0,03 % (14.057), S&P 500 Kassa +0,39 % (3.887)

Aktien Montag Asien: SCI +0,81 %, HSI +0,20 %, Nikkei +2,12 %, Kospi -0,94 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten, verschiedene Quellen)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 76 (79,9), vollständig geimpft: 1,1% (0,9 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 36,1 (40,5), vollständig geimpft: 2,9 % (2,3 %)

Daten und Events diese Woche

Mo:

DE Industrieproduktion Dez

EU EZB Lagarde Rede

Carl Zeiss Meditec

Di:

DE Handelsbilanz Dez

USA EIA STEO

USA NFIB Geschäftsoptimismus Jan

USA API Bestände

USA JOLTS Stellenangebote Dez / WASDE-Bericht

Quiagen, Tui, Trivago, Osram

Twitter, Cisco, DuPont

Mi:

China VPI / EPI Jan

DE VPI Jan

USA VPI

USA EIA Bestände

USA Haushaltsbudget Jan

USA Auktion 10 Jahre Treasuries

Adyen, Deutsche Börse, Vestas, Thyssen Krupp, Heidelberger Druck,

Uber, Coca-Cola, GM, Under Armour

Do:

China Feiertag

DE Großhandelspreisindex Jan

IEA / OPEC Monatsbericht

EU Wirtschaftsprognosen

DE Auktion Bundesanleihen

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

FED Geldpolitischer Bericht

Commerzbank, Grenke, Bilfinger

AstraZeneka, KraftHeinz, WaltDisney, ArcelorMittal, Datadog, Cloudflare

Fr:

China Feiertag

GB BIP Q4 / IP Dez

EU Industrieproduktion Dez

USA Uni Michigan Verbrauchervertrauen Feb

Vorbörslich notiert der DAX heute Morgen bereits über dem letzten Kassa-Allzeithoch. Damit könnte der Index heute bereits auf einem neuen starten. Wichtige Themen für diese Woche sind weiterhin der Impfstatus, eine eventuelle Verlängerung des Lockdowns über den 15. Februar hinaus sowie in den USA das Corona-Hilfspaket.

An der Konjunkturdatenfront steht nicht besonders viel Wichtiges an. Die US Verbraucherpreise dürften die relevantesten Daten werden und eventuell den Stand des US Dollars beeinflussen. Der EUR/USD konnte sich nach den eher mauen US Arbeitsmarktdaten per Januar erholen.

Für den Ölpreis werden die Monatsberichte der EIA, der OPEC und der IEA interessant werden, aber wahrscheinlich kaum zu Impulsen beitragen. Derweil steht die Bilanzsaison weiter im Blick der Anleger. Per letzten Freitag ist das Gewinnwachstum der S&P 500 Unternehmen bereits in den positiven Bereich mit +1,7 % gerutscht, nach -2,9 % in der Vorwoche.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 39% 3% 10% Wöchentlich -45% 46% 4%

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis hat der DAX CFD vorbörslich nun fast eine wichtige Widerstandszone erreicht. Diese stellt sich in Form einer oben verlaufenden Trendlinie dar, siehe Chart auf Wochenbasis unten. Ein Ruck darüber und es könnte weiter aufwärts gehen. Dann eventuell in Richtung 14.500 Punkte.

DAX CFD auf Wochenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Auf Intraday- und Kassa-Basis wäre eine Stabilisierung über dem letzten Allzeithoch (14.132) oder mindestens 14.100 Punkte gut, falls der Index korrigieren sollte. Danach sollte die 14.000 Punkte Zone im Blick behalten werden.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

