Daily DAX Prognose: Allzeithoch in Sichtweite

Aktien Donnerstag: DAX CFD: +0,58 %, DAX Kassa +0,91 % (14.060), S&P 500 Kassa + 1,09 % (3.872)

Aktien Freitag Asien: SCI +0,36 %, HSI +0,81 %, Nikkei +1,54 %, Kospi +1,05 %

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% 9% 5% Wöchentlich -39% 85% 23%

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 79,9 (80,7), vollständig geimpft: 0,9 % (0,8 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 40,5 (42), vollständig geimpft: 2,3 % (2,1 %)

Daten und Events für heute

DE Auftragseingang in der Industrie Dez

USA Arbeitsmarktdaten Jan

US Handelsbilanz Dez

Regeneron, Linde, BNP

Der deutsche Leitindex sowie die Wall Street hatten zu Beginn zwar etwas Schwierigkeiten, doch am Ende haben sich die Bullen dennoch durchgesetzt. Positiv fielen größtenteils die Bilanzzahlen der kleinen Social Media Unternehmena Snap, Pinterest und Peloton aus. Royal Dutch Shell enttäuschte hingegen.

Ford Motors präsentierte zwar einen Verlust per 2020, überraschte jedoch mit der Ankündigung hohe Investitionen in die e-Mobilität zu stecken.An der Konjunkturdatenfront fielen in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas positiver als erwartet aus. Die Lohnstückkosten per Q4 2020 übertrafen die Erwartungen.

Heute stehen die US Arbeitsmarktdaten an und nach den positiven ADP Daten vom Mittwoch, könnten wir eventuell auch bei den Non Farm Payrolls positive Tendenzen sehen. Der EUR/USD fiel unter 1,20, nachdem der US Dollar sich weiter erholte. Der Goldpreis brach unter 1,800 US Dollar je Feinunze ein. Der Ölpreis WTI durchbrach heute in der Nacht die 56 USD je Barrel Kurszone. Bitcoin bleibt stabil, kommt aber über 38.000 vorerst nicht hinaus.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis hat der DAX CFD sich gestern über der Korrekturtrendlinie halten können. Mit der Wall Street am Nachmittag nahm er sodann seinen Trend nach oben wieder auf. Die 14.000 Punkte Marke wurde überschritten. Allerdings mit geringer Dynamik.

Auf Intraday- und Kassabasis haben wir die Widerstandszone bis 14.050 ins Auge gefasst. Diese wurde ebenfalls überwunden und der Index konnte gestern leicht darüber schließen. Damit haben die Bullen zur Eröffnung heute Morgen einen Vorteil. Nächstes Ziel nach oben hin ist das Allzeithoch bei 14.132 Punkten und darüber die 14.200 Punkte-Zone.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

