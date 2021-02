Daily DAX Prognose: Kann sich der Rebound fortsetzen?

Aktien Montag: DAX CFD: 2,27 %, DAX Kassa 1,41 % (13.622), S&P 500 Kassa 1,61 % (3.774)

Aktien Dienstag Asien: SCI 0,81 %, HSI 1,59 %, Nikkei 0,97 %, Kospi 1,32 %

DAX Prognose fundamental

Covid19: 7 Tage-Inzidenzen und Impfstatus am Montag

Deutschland: 90 (Sonntag 91), 0,64 % vollständig geimpft

USA: 43,7 (Sonntag 45), 1,9 % vollständig geimpft

Daten und Events für Dienstag

AUS RBA Zinsen

EU BIP Q4

Pfizer, Alibaba, Exxon, Amazon, Alphabet

Der Rebound an den Aktienmärkten konnte sich am Montag auch an der Wall Street zeigen. Der Volatilitätsindex ist um 8,6 % auf 30 Punkte von dem Peak in der vergangenen Woche gefallen. Hierzulande hat Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen des Impfgipfels versprochen, dass alle Bundesbürger bis Ende des Sommers, in jedem Fall, geimpft sein könnten.

An der Konjunkturdatenfront fiel der ISM Einkaufsmanagerindex in den USA für das Produktionsgewerbe unter den Erwartungen aus. Im US Kongress wird weiterhin über das Corona-Hilfspaket verhandelt. Die Demokraten sind sichtlich nicht zufrieden mit den Vorschlägen der Republikaner. Heute steht das BIP per Q4 aus der EU an. Es wird ein leichter Rückgang erwartet.

Darüber hinaus berichten Pfizer, Alibaba, Amazon und Alphabet. Das API wird die Öl-Bestandsdaten präsentieren. Die 7-Tage-Inzidenzen sind weiterhin rückläufig. Impfungen schreiten nur mäßig voran, wenn man auf die vollständigen Impfungen (zwei Dosen) schaut. Mutationen des Virus sind allerdings nun in Deutschland eindeutig angekommen, so zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim in der Stadt Köln.

DAX Prognose charttechnisch

Im Vergleich zur gestrigen Analyse ändert sich im Tageschart und auf CFD-Basis nur wenig. Vorbörslich testet der CFD bereits die runde Marke bei 13.700 Punkten. Auf Intraday- und Kassa-Basis sollten wir diesen Widerstand ebenfalls überwinden, wie in dem folgenden Chart ersichtlich. Dann hätten wir die Chance in Richtung der Korrekturtrendlinie zwischen 18.870-13.900 Punkte zu steigen.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

