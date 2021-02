Weekly DAX Prognose: Freundlicher Monatsbeginn

Ak tien Freitag DAX CFD: -1,71 %, DAX Kassa -1,71 % (13 .433 ), S&P 500 Kassa -1,93 % (3.714)

Aktien Montag Asien : SCI 0,61 %, HSI 2,32 %, Nikkei 1,55 %, Kospi 2,70 %

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 4% 11% 7% Wöchentlich 34% -33% -9%

DAX Prognose fundamental

Covid19 7 Tage-Inzidenzen am Sonntag

Deutschland: 91 (letzter Mittwoch 101)

USA: 45 (letzter Mittwoch 50,1)

Daten und Events für diese Woche

Mo:

China EMI Jan / HSBC EMI Produktion Jan

DE Corona-Gipfel

DE Einzelhandelsumsätze Dez

DE/GB/USA EMI Produktion Jan

USA ISM EMI Produktion Jan

Thermo Fisher, Siemens Healthineers

Di:

AUS RBA Zinsen

EU BIP Q4

Pfizer, Alibaba, Exxon, Amazon, A lphabet

Mi:

EU EZB Protokoll

DE/GB/USA EMI DL Jan

EU VPI Jan

USA ADP Änderung / ISM EMI DL Jan / EIA Bestände

Siemens, PayPal, eBay, AbbVie, Qualcomm, Spotify

Do:

EU Monatsbericht EZB

EU Einzelhandelsumsätze Dez

GB BOE Zinsen

USA Auftragseingänge Dez

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Merck, RDS, Infineon, Deutsche Bank, Nokia, T-Mobile US. GS, Snap, For d Motors, Peloton, Activision, Pinterest

Fr.

DE Auftragseingang in der Industrie Dez

USA Arbeitsmarktdaten Jan

Regeneron, Linde, BNP

Der DAX versucht sich heut Morgen erneut an einem Rebound. Neben der weiterhin erhöhten Volatilität, sorgen zum einen der Beginn eines neuen Monats sowie die Hoffnungen auf schneller voranschreitende Impfungen für Zuversicht.

So hat AstraZENEKA nun doch die Geschwindigkeit der Auslieferungen erhöhen können. Erwartungen werden auch an den Impfgipfel hierzulande gehegt. An Konjunkturdaten steht in dieser Woche nicht viel an, was zu starken Impulsen führen könnte. Die wichtigsten Daten dürften am Freitag die zum US Arbeitsmarkt werden.

Ansonsten legen einige Technologieunternehmen aus den USA die Berichte vor. Per letzten Freitag ist der zusammengesetzte Gewinnrückgang der S&P 500 Unternehmen auf 2,3 % gefallen, nach 4,8 % in der Vorwoche.

Der EUR/USD notiert heute Morgen kaum verändert, der Ölpreis ebenso. Mehr Bewegungen sehen wir aktuell in den Gold- und Silberpreisen, wobei letzterer scheinbar weiterhin auf die Shortsqueeze-Attacke der reddit-community reagiert und die 30 USD Kurszone ansteuert.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis versucht der CFD vorbörslich die 13.300 Punkte-Zone zu halten. Erholt sich bereits in Richtung des Widerstandes bei 13.600 Punkten. Sollte sich der Rebound fortsetzen, wäre der Test der Korrekturtrendlinie im Bereich zwischen 13.800-900 Punkte möglich. Auf Intraday-Basis könnte auf dem Weg nach oben ein kurzfristiger Widerstand zwischen 13.660-13.700 Punkte liegen. Bei 13.660 dem Kassa-Schlusskur vom 28 Januar.

DAX CFD und DAX Kassa

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

