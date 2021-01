Daily DAX Prognose: Es geht wieder aufwärts

#volatility - Historically $VIX tends to rise in #February - After a perfect start in January - We could see a bearish $SPX period in FEB. Is the market preparing for a seasonal selling? #seasonality #Trading #stockmarkets https://t.co/APJIAv7Pjz

#Gold, #Öl: Wird die #FOMC-Sitzung die Preisvolatilität katalysieren? Special thanks @margaretyjy 👉https://t.co/ttXTkozB4N #XAUUSD #Brent #WTI #CL_F #Goldpreis @SalahBouhmidi @CHenke_IG @TimoEmden https://t.co/vby5MZo9Kf

#DAX Kassa (1h) https://t.co/a38tMX5O61

#SPX CFD Daily https://t.co/Zljob7HLGW

#Bitcoin 25k we´re coming. https://t.co/v1ORpcX0m5

$DAX - #Update: We broke the lower #Bouhmidi-Band today at 13691 - Right before $SPX opening we see a slightly reversal coming into play heading back to bandwidth. https://t.co/1BuQ7E37SI

heute werden die Bullen gejagt. Sieht nach Vola aus. #DAX

#DAX - Der deutsche Leitindex befindet sich in einer volatilen Phase (typisch ab Ende Jan.) Die #Bouhmidi-Bandbreite wurde mehrmals in dieser Woche getestet bzw. gebrochen. Auch heute scheinen die Bären das Zepter in der Hand zu haben. Bisher tendieren wir noch in der Bandbreite. https://t.co/IFHGquSYow

#Bitcoin: Droht neues Ungemach? 👉https://t.co/QDn2HnwKBJ #BTCUSD #Kryptowährung #HODL @TimoEmden https://t.co/ggcK8kWoJy