Daily DAX Prognose: Nicht sehr überzeugend

Performance am Donnerstag: DAX CFD: -0,14 %, DAX Kassa -0,11% (13.907), S&P 500 Kassa 0,03 %

Performance Freitag Asien: SCI -0,36 %, HSI -1,38 %, Nikkei -0,44 %, Kospi -0,64 %

DAX Prognose fundamental

Fallzahlen für Donnerstag

Deutschland: 17.862 ( 20.398 ) , 859 (1.013), 7-Tage Inzidenz 115,3 (119) RKI

USA: 178.255 (174.589), 4.229 (2.727), 7-Tage Inzidenz 58,4 (60,1) JH

Daten und Events für Freitag

DE/EU USA GB Markit EMI Jan Markit EMI Jan

EIA Bestände Markit EMI Jan

Einzelhandelsumsätze

Die Aussicht auf striktere Einreisebestimmungen innerhalb der EU schüren Skepsis unter den Marktteilnehmern. Auch in den USA präsentierte sich der neue US Präsident mehr als besorgt über die aktuelle Lage. Diese würde sich erst weiter verschlimmern, bevor es besser wird.

Die EZB ist beim Status Quo geblieben und hat den Bloomberg Bericht vom Montag nicht bestätigt. Der EUR/USD konnte sich anschließend erholen. Der US Philly FED Herstellungsindex sowie die US Immobiliendaten konnten überzeugen. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen weiter an, wenn auch leicht unter Erwartungen.

Im Rahmen der Berichtssaison konnte Siemens die Analystenerwartungen übertreffen, Intel legte ebenso Zahlen über den Erwartungen vor, IBM überzeugte zwar beim EPS, enttäuschte jedoch bei den Umsätzen. CITRIX konnte die Analystenerwartungen ebenso übertreffen.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis ist der CFD nun wieder in die breitere Support-Zone eingetaucht und testet die zuvor überwundene Korrekturtrendlinie. Sollte er weiter korrigieren, befindet sich ein wichtiger Support bei 13.760 Punkten.

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

Korrekturtrendlinie im Fokus

Auf Intraday- und auf Kassa-Basis können wir erkennen, dass es positiv wäre, wenn der Index weiterhin über der Korrekturtrendlinie bleibt. Vorbörslich hat der CFD diese nun aber bereits unterschritten. Darunter würde auch im Kassa die 13.760 Punkte-Zone zuächst als Support auf die Agenda kommen.

DAX Kassa 1h

Quelle: TradingView

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -5% -2% -3% Wöchentlich 24% -6% 3%

