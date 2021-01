Daily DAX Prognose: Die verflixten 14.000

DAX Prognose: IG preist den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt gewann am Donnerstag leicht um 0,21 % zu. Der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,35 % bei 13.989 Punkten. An der Wall Street wurden hingegen leichte Verluste verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -1% -4% -3% Wöchentlich 54% -18% -1%

DAX Prognose fundamental

Fallzahlen für Donnerstag

Deutschland: 22.368 (25.164,1.113 (1.244) RKI

USA: 232.943 (216.647),3.848 (4.336) JH

Die 14.000 Punkte Marke konnte gestern nicht mehr geknackt werden. Im vorbörslichen Handel am Freitag gibt der DAX CFD Kontrakt weiter nach. Eventuell gehen Marktteilnehmer vor den Quartalszahlen der US Banken leicht in Deckung (US Aktien: Berichtsssaison Ausblick). Aber auch die mit Nachdruck getätigten Aussagen der Kanzlerin hinsichtlich weiterer Beschränkungen schlagen auf das Gemüt.

Die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns soll nun auf den 25. Januar vorgeschoben werden. An der Konjunkturdatenfront lag das deutsche BIP per 2020 mit einem Minus von 5 % leicht über den Erwartungen. Dies impliziert ein Nullwachstum per Q4, was ebenso über den Erwartungen der meisten Analysten liegen würde.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verzeichneten in den USA per letzte Woche den stärksten Sprung seit März. Dies bestätigt die letzten NFPs und die Rede des FED Präsidenten Powell am Abend. Dieser bekräftigte, dass Vollbeschäftigung wohl noch sehr weit entfernt liegt, auch nach der Pandemie würde es Zeit brauchen, diese zu erreichen.

Solange dies nicht der Fall ist, würden Zinsschritte und QE- Tapering nicht zur Diskussion stehen. Präsident Biden hat seine Vorschläge für weitere Hilfsmaßnahmen in Höhe von 1,9 Bio. USD vorgelegt. Die direkte Zahlungen an Haushalte würden 1.400 USD betragen, nicht wie vorher vermutet 2.000 USD.

EU GB USA Handelsbilanz Nov Handelsbilanz Dez

BIP 3M Veränderung

Industrieproduktion Nov Einzelhandelsumsätze Dez

Erzeugerpreisindex Dez

Industrieproduktion Dez

Uni Michigan Konsumentenerwartungen Jan

Uni Michigan Verbrauchervertrauen Jan

Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis hat der DAX gestern eine tieferes Hoch, knapp über 14.000 Punkten ausgebildet. Aktuell notiert er vorbörslich 80 Punkte darunter und damit im breiten Support-Bereich der sich bis 13.800 Punkte erstreckt. Die mittelfristige, aufsteigende Trendlinie wurde bereits nach unten verletzt, was als negatives Signal gewertet werden dürfte.

DAX CFD auf Tagesbasis

Quelle: IG, DailyFX

13.900 Punkte-Zone gewinnt an Relevanz

Auf Intraday-Basis sehen wir, dass die 13.900er Punkte Marke nun an Relevanz gewonnen hat. Diese sollte zum Start des Kassa-Handels am besten nicht unterschritten werden, ansonsten droht Kursverfall in Richtung 13.750-13.800 Punkte. Nach oben bleibt es unverändert. Die Marke bei 14.050 Punkten, die mit dem Schlusskurs vom 8. Januar zusammenfällt, sollte überwunden werden, um den Weg frei zu machen.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

