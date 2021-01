Daily DAX Prognose: Rebound muss sich durchsetzen

DAX Prognose: IG preist den DAX heute Morgen über dem Schlusskurs von gestern. Der CFD Kontrakt verlor am Montag um 0,9 %. Der Kassa-Markt schloss mit einem Verlust von 0,8 % bei 13.937 Punkten. An der Wall Street ging es ebenso ins Minus. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen durchwegs positiv.

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Montag:

Deutschland: 12.802 (12.437), 891 (343) RKI

USA: 213.905 (273.854) 1.814 (3.735) JH

Der Start in die neue Woche verlief zwar negativ, doch eventuell musste das sein, nach den starken Zugewinnen der letzten Woche. Ob die angestrebte Amtsenthebung von Trump auf die Märkte Auswirkungen hat, wagen wir zu bezweifeln.

Mehr sehen wir aktuell eine Reaktion an den Märkten auf eine mögliche rasche Erholung der Wirtschaft. So, dass der US Dollar sich erholt und Safe-Havens wie Gold die Leidtragenden sind.

Für Aktien dürfte die Situation allerdings womöglich wenig ändern. Die Trends könnten weiterhin intakt bleiben, solange wichtige Unterstützungen nicht verletzt werden.

Der Fokus richtet sich dennoch auf die Geldpolitiker, denn seit letzter Woche werden immer mehr Stimmen nach einem möglichen Tapering laut (Weekly EUR/USD Prognose).

An der Konjunkturdatenfront gab es gestern kaum etwas zu berichten, heute steht der EIA Short Term Energy Outlook an. Der Ölpreis profitiert bereits von einer erhöhten Nachfrage und Erwartungen an ein knapperes Angebot.

Der NFIB Geschäftsoptimismus für kleinere Unternehmen könnte im Blick behalten werden. Die JOLTS Stellenangebote sind per November stark nachlaufend und damit weniger relevant.

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis hat der Index gestern den Support rund um 13.800 Punkte getestet, diesen aber nicht unterschritten. Heute kommt damit die Stunde der Wahrheit. Kann der Rebound fortgesetzt werden, wäre es positiv.

Quelle: IG, DailyFX

Widerstand bei 14.050 Punkten

Auf Intraday-Basis sieht es nach einem guten Rebound aus, der bei 14.000-14.050 auf den ersten wichtigen Widerstand treffen würde. Diesen gilt es im Kassa-Handel zu durchbrechen, dann wäre der Weg aufwärts, in Richtung 14.200 Punkte, frei.

Quelle: TradingView

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

