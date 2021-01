Weekly DAX Prognose: Gewinnmitnahmen setzen ein

DAX Prognose: IG preist den DAX heute Morgen unter dem Schlusskurs vom Freitag. Der CFD Kontrakt schloss den Freitag mit einem Plus von 0,9 % ab, der Kassa-Kurs erzielte ein Plus von 0,59 % und schloss bei 14.050 Punkten. Auch an der Wall Street ging es stark ins Plus zum Wochenende. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen gemischt, wobei in Japan kein Handel stattfand.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 68% 7% 18% Wöchentlich -5% -4% -4%

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Sonntag:

Deutschland: 12.437, 343 RKI

USA: 273.854, 3.735 JH

Der Start in die zweite Handelswoche des Jahres gestaltet sich holprig. Derivatemärkte auf Aktien notieren im Minus, Bitcoin verliert um 25 %. Unter anderem, könnte eine Erholung im US Dollar eventuell etwas sauer aufstossen und zu Gewinnmitnahmen führen bzw. geführt haben, nachdem sich zu Beginn des Jahres eine gewisse Fear of Missing out Tendenz zeigte.

An der Konjunkturdatenfront fielen die US Arbeitsmarktdaten am Freitag gemischt aus. Die Non Farm Payrolls enttäuschten, während die Arbeitslosequote bei einer unveränderten Beteiligungsquote gefallen war. Kurz darauf hatte Präsident Biden laut einigen Berichten höhere Unterstützungen für die Bevölkerung ins Gespräch gebracht. Die Vorschläge dafür sollen am Donnerstag vorgelegt werden.

Neben dem Demokraten-Sieg in der vergangenen Woche, bestätigt dies die Erwartungen der Marktteilnehmer an weitere Fiskal-Maßnahmen und damit erhöhte Inflationserwartungen, was dazu führt, dass der US Dollar sich erholt. Darüber hinaus starte in dieser Woche die US Berichtssaison mit den Banken, die am Freitag den offiziellen Startschuss geben. Die Erwartungen für Q4 liegen derzeit für den Gewinn bei -10,1 % sowie für den Umsatz + 0,1%

Daten in dieser Woche:

Mo:

China VPI Dez

EU EZB Lagarde Rede

Carnival

Di:

USA EIA STEO

USA NFIB Geschäftsoptimismus Dez

USA JOLTS Stellenangebote Nov

USA API Bestände

Mi:

USA VPI Dez

USA EIA Bestände

USA Beige Book Dez

Do:

DE BIP Q4

China Handelsbilanz Dez

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA FED Powell Rede

BlackRock, DeltaAir, Aphria

Fr:

USA Einzelhandelsumsätze / Industrieproduktion / EPI Dez

USA Uni Michigan Inflationserwartung / Verbrauchervertrauen Jan

EU Handelsbilanz Nov

JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tagesbasis ist der DAX aus unserer Sicht bis 13.800 Punkte gut unterstützt. Nach oben hin konnte die Widerstandszone zwischen 14.150-14.200 Punkten bisher nicht überwunden werden und dürfte weiterhin als ein Widerstand fungieren.

Quelle: DailyFX, IG

Support bei 13.900 Punkten

Auf Intraday-Basis dient die Kurszone um 13.880-13.920 Punkte als ein guter Support. Kann sich der Index nach Handelseröffnung darüber halten, wäre dies positiv. Darunter könnte es einen stärkeren Einbruch in Richtung 13.800 geben. Nach oben hin sollte der Schlusskurs von Freitag im Blick behalten werden bei 14.050 Punkten.

DAX CFD auf Tagesbasis und DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: DailyFX, TradingView

