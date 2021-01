Daily DAX Prognose: 14.000 Punkte im Fokus

DAX Prognose: IG preist den DAX heute über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt erzielte am Mittwoch ein Plus von 1,42 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Zugewinn von 1,76 % bei 13892 Punkten. An der Wall Street notierte nur der NASDAQ im Minus. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen gemischt. Japans Börse performte positiv, in China notierten Aktien leicht im Minus.

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Mittwoch:

Deutschland: 26.391 (21.237), 1.070 (1.019) RKI

USA: 229.055 (180.477), 3.775 (1.903) JH

Der Ausgang der Stichwahl in Georgia, bei der die Demokraten einen Doppelsieg erringen konnten, führte zu Ausschreitungen vor dem Kapitol. Auf die Ausschreitungen reagierte der Aktienmarkt kaum. Mehr jedoch auf Erwartungen an mögliche Regulierungen im Technologiesektor, weshalb der NASDAQ100 als einziger Index am Mittwoch im Minus schloss.

Im Gegensatz dazu performten z.B. Infrastrukturaktien positiv. Der DAX konnte ein neues Allzeithoch auf Kassa-Schlusskursbasis erzielen und notiert vorbörslich bereits knapp unter 14.000 Punkte. Der Goldpreis verlor abrupt, da ein früherer Zinsanstieg eingepreist worden ist.

Der Ölpreis konnte weiter zulegen, nachdem die OPEC + sich für weitere Kürzungen entschieden hatte und der Widerstand bei 50-51 USD überwunden werden konnte. Der EIA Rohölbericht zeigte einen starken Abbau bei den Bestände in der vergangenen Woche. (Brent, WTI: Ölpreis in Richtung 55 USD?)

An der Konjunkturdatenfront fielen die Inflationsdaten aus Deutschland leicht unter den Erwartungen aus. Die US ADP Beschäftigungsänderung zeigte einen Rückgang von Jobs im Dezember an und enttäuschte. Das FOMC Protokoll bestätigte die stark dovishe Haltung der FED.

Heute wurde bereits der Auftragseingang in der Industrie aus Deutschland per November präsentiert. Dieser ist positiv ausgefallen. Später stehen die Inflationsdaten aus der EU an sowie das EZB Protokoll. Aus den USA die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die US Handelsbilanz für den Monat Dezember und der ISM EMI für das Dienstleistungsgewerbe. Die Markit EMIs für das Dienstleistungsgewerbe fielen leicht unter den Erwartungen aus.

DAX Prognose charttechnisch

Der deutsche Leitindex konnte gestern ein neues Allzeithoch auf Kassa-Schlusskursbasis bei 13.892 Punkten verzeichnen. Die Kurszone zwischen 13.890-13.920 Punkten stellt nun einen wichtigen Support für heute dar, falls der Kurs beginnt zu korrigieren. Vorbörslich hat der Index allerdings bereits die 14.000 Punkte Marke getestet.

Diese gilt es nun auch für den Kassa-Handel zu überwinden. Auf Tagesbasis verläuft hier ebenso eine obere Trendlinie. Kann diese überwunden werden, würde dies eventuell den weiteren Anstieg signalisieren. (DAX Prognose: Wo liegen die Ziele über 14.000?)

DAX CFD auf Tagesbasis und DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -21% 11% 1% Wöchentlich -18% 35% 17%

