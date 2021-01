Weekly DAX Prognose: Fomo-Rally zu Beginn des Jahres

DAX Prognose: Der Start ins neue Jahr gestaltet sich freundlich. Wird es so bleiben? Die ersten Handelsstunden signalisieren eine Art Fear of Missing Out Tendenz. In der Regel lässt eine Korrektur in diesem Fall nicht lange auf sich warten.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 19% -12% -3% Wöchentlich 3% -8% -5%

DAX Prognose fundamental

Kurz vor Jahresende korrigierten Aktien. Dennoch konnte der deutsche Leitindex das Jahr leicht im Plus abschließen. Zu Beginn des erste Handelstages im neuen Jahr, sieht es leicht nach einer FOMO-Rally aus. Kryptowährungen, wie der Bitcoin, haben bereits am Wochenende neue Hochs erreicht.

Auch der Goldpreis bricht aktuell aus seinem Korrekturtrend aus. Der Ölpreis WTI notiert kurz vor der runden Marke bei 50 USD je Barrel. An der COVID-Front wird aktuell eine Verlängerung des Lockdowns diskutiert. Doch der Markt scheint bereits darüber hinwegsehen zu wollen. Vorerst.

Am Dienstag könnte eine weitere Hürde in der Saga US Wahl 2020 genommen werden. Denn dann findet die Senats-Stichwahl in Georgia statt.Können die Republikaner einen weiteren Sitz für sich gewinnen, dann wäre die Situation des Split Congress (das, was der Markt erwartet) gegeben.

Können die Demokraten beide Sitze gewinnen, wäre eine Blue Wave, also eine Mehrheit für die Demokraten sowohl im Senat als auch im Kongress, das Ergebnis. Letzteres wird vom Markt aktuell nicht erwartet und könnte für Impulse sorgen.

An der Konjunkturdatenfront stehen die Inflationsdaten aus der EU und Deutschland an. Die zweite Revision der Markit EMIs sowie die US ISM EMIs und die US Arbeitsmarktdaten, also recht überschaubar. Die OPEC + trifft sich erneut, um über die Kürzungen zu beraten, doch bei einem Stand von fast 53 USD je Fass für Brent, dürfte die Sitzung ein Non-Event werden.

Mo:

China Caixin EMI Produktion Dez

DE/EU/GB/USA Markit EMI Produktion Dez

OPEC Pressekonferenz

Di:

DE Einzelhandelsumsätze Nov

DE Arbeitslosigkeit / AQ Dez

EU Kredite Nov

USA ISM EMI Produktion Dez

USA API Bestände

USA Senatswahl

Mi:

DE/EU/GB/USA Markit EMI DL Dez

DE VPI Dez

USA ADP Beschäftigungsänderung Dez

USA Auftragseingang Nov

USA EIA Bestände

USA FOMC Protokoll

Do:

DE Auftragseingang in der Industrie Nov

DE IHS Markit EMI Bauwesen Dez

GB Markit EMI Baugewerbe Dez

EU EZB Protokoll

EU Einzelhandelsumsätze Nov

EU Geschäftsklima / Verbrauchervertrauen Dez

EU VPI Dez

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA ISM EMI DL Dez

Fr:

DE Handelsbilanz Nov

DE Industrieproduktion Nov

EU Arbeitslosenquote Nov

USA NFPs, Löhne, AQ Dez

USA Baker Hughes Oil Rig Count

DAX Prognose charttechnisch

Auf Tages- sowie auf Intraday-Basis sehen wir den nächsten wichtigen Widerstand zwischen 13.950-14.000 Punkten. Es ändert sich kaum etwas zu unserer Analyse von vergangener Woche. Kann die 14.000 Punkte Marke überwunden werden, könnte es weiter in Richtung 14.200-14.250 Punkte gehen.

Darüber hinaus liegt ein starker Widerstand bei 14.500 Punkten. Auf Intraday-Basis eröffnete der DAX heute nahe des Allzeithochs bei 13.903 Punkten mit einem Up-Gap, kam nach Eröffnung allerdings bisher nicht darüber. Dies ist nun als erster Widerstand anzusehen und sollte überwunden werden. Nach unten hin wird der Index bei 13.780-13.800 Punkten gut unterstützt.

DAX CFD und DAX Kassa

Quelle: IG, DailyFX, TradingView

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie, was Gewinner erfolgreich macht und warum viele Trader verlieren. Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATE

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: