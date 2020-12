Daily DAX Prognose: Newslage verschlechtert sich

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt gewann am Donnerstag um 0,95 % zu. Der Kassa-Markt erzielte ein Plus von 0,75 % und ging bei 13.667 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street wurden positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen von neutral bis negativ.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% -1% -3% Wöchentlich -49% 75% 6%

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Mittwoch:

Deutschland: 24.938 (26.923), 813 (698)

USA: 247.403 (198.357), 3.656 (1.311)

Die täglichen Fallzahlen bleiben auf hohen Level. Insbesondere in den USA stiegen diese zuletzt wieder deutlich an. Aktien konnten am Donnerstag dennoch profitieren mit dem baldigen Start von Impfungen in Deutschland sowie Hoffnungen auf ein zweites Corona-Hilfspaket in den USA.

Doch am Freitagmorgen sieht die Lage schon etwas anders aus. Die Brexit-Gespräche laufen so langsam aus dem Ruder. Das Corona-Hilfspaket ist immer noch nicht beschlossen und hinzu kommt, dass den USA ein Government Shutdown droht, weil noch keine Einigung über das US Budget erzielt wurde. Im Gespräch ist erneut ein Aufschub der Deadline.

An der Konjunkturdatenfront lagen die EU Verbraucherpreise in der Revision MoM unter Erwartungen, auf Jahresbasis allerdings im Rahmen dieser bei -0,3 %. Die Bank of Englang hat gestern im Rahmen des Zinsentscheids die Zinsen unverändert belassen, aber das QE-Volumen wurde von 825 Mrd. auf 875 Mrd. GBP angehoben.

Die SNB blieb beim Status Quo, die Bank of Japan verlängerte Hilfen für Unternehmen um weitere sechs Monate. In den USA fiel der Philly FED Herstellungsindex per Dez deutlich unter Erwartungen aus und auf den niedrigsten Stand seit Mai. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen ebenso über den Erwartungen und oberhalb der 800k Grenze.

Daten und Events heute:

DE/EU USA JAP/GB DE IFO Geschäftsklima Dez

EU EZB Enria Rede Frühindikatoren

FED Evans Rede JAP BoJ Zinsen

JAP VPI Nov

GB Einzelhandelsumsätze Nov

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte der deutsche Leitindex gestern seine Erholung fortsetzen, doch bis zum Kassa-Allzeithoch bei 13.875 Punkten kam er vorerst nicht. Die positiven Nachrichten könnten vorerst eingepreist sein und ein negativer Start in den Kassa-Handel sollte heute nicht ausgeschlossen werden. Der vorbörsliche Handel bestätigt diese Annahme.

Ein wichtiger Support könnte zwischen 13.570-13.600 Punkten liegen. Solange der Kurs darüber bleibt, besteht ein erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf, dass es in Kürze weiter aufwärts geht. Darunter könnte sich die Korrektur wieder in Richtung 13.450-13.500 fortsetzen. Zu beachten ist, dass heute Hexensabbat an der Terminbörse ist. Für DAX Optionen und Futures zwischen 13:00-13:05. Kurse tendieren dann in der Regel uneinheitlich.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: IG, DailyFX, TradingView

Empfohlen von David Iusow Der DAX Daytrading Weihnachtskurs – Fünf Termine, fünf wichtige Themen, die einen im Daytrading voranbringen Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: