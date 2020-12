Daily DAX Prognose: Allzeithoch in greifbarer Nähe

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht über dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt gewann am Mittwoch um 1,18 % zu, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 152 % bei 13.565 Punkten . Am der Wall Street fielen die Zugewinne geringer aus. Der Dow Jones verlor sogar leicht. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen leicht im Plus.

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Mittwoch:

Deutschland: 26.923 (23.427), 698 (952) RKI

USA: 198.357 (193.454), 3019 (1.311) JH

Das für gestern wichtigste Event ist ohne viel Aufsehen vonstattengegangen. Wie wir bereits in unserem Ausblick aus der vergangenen Woche vermuteten. Bei dem bereits hohen Volumen an Anleihekäufen, kann die FED vorerst nicht mehr viel an dieser Stelle unternehmen, außer eventuell die Verlagerung der Käufe in Richtung der langfristig laufenden Anleihen.

Doch auch hier hat sie sich vorerst zurück gehalten. In der Pressekonferenz betonte Jerome Powell allerdings, dass dies weiterhin eine der naheliegenden Optionen für die Zukunft bleibt. Zudem versicherte man, dass das aktuelle monatliche Volumen des QE von 120 Mrd. USD solange beibehalten wird, bis die beiden hauptsächlichen Mandate erreicht würden.

Bei den Zinsprojektionen sehen nun fünf FOMC Mitglieder den ersten Anstieg der FED Funds Rate in 2023, im September waren es noch 4 von insgesamt 17. An der Corona-Front hat nun auch das deutsche Gesundheitsministerium, vorbehaltlich einer Zulassungsprüfung die Auslieferung und Anwendung des Impfstoffes gegen das Virus angekündigt. Am 27. Dezember soll mit den Impfungen begonnen werden.

An der Konjunkturdatenfront konnte die Erstveröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes per Dez sowohl für die EU als auch für Deutschland zum Positiven überraschen. In den USA fielen diese allerdings unter den Erwartungen aus. Auch die US Einzelhandelsumsätze lagen MoM deutlich unter den Erwartungen. Die EIA Rohölbestände zeigten einen Abbau per letzte Woche (Brent,WTI: Produktion, OPEC, IEA Prognosen).

Daten und Events heute:

EU/DE Schweiz / GB USA DE PKW Zulassungen

EU Verbraucherpreise Nov

EZB Schnabel, De Guindos Rede CHF SNB Zinsentscheid

GB BoE Zinsentscheid Baugenehmigungen / Wohnbaubeginne Nov

Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Philly FED Herstellungsindex Dez

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der Index vorbörslich bereits über dem gestrigen Kassa-Schlusskurs. Das ist positiv für die Bullen zur Eröffnung. Es wurden nun auch die obere Trendlinie im CFD auf Tagesbasis überwunden. Die Kurszone zwischen 13.560-13.600 bietet damit sowohl auf CFD-Tagesbasis als auch auf Intraday-Kassa-Basis einen ersten guten Support.

Zudem wurde gestern das erste COVID-Gap geschlossen. Der Kassa-Schlusskurs vom 28. Februar bei 13.580 Punkten wurde gefüllt. Nach oben hin sind Widerstände nun bis zum Allzeithoch, theoretisch rar. Die runden Marken bei 13.650 und 13.700 könnten Zwischenstopps darstellen, das Kassa-Allzeithoch liegt bei 13.785 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

