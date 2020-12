Daily DAX Prognose: Endlich über 13.300 mit Blick auf die FED

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Dienstag ein Plus von 2,71 %. Der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 1,06 % bei 13.362. Der S&P 500 Index gewann um 1,29 % zu, der Dow Jones um 1,13%. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen leicht im Plus.

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Dienstag:

Deutschland: 23.427 (22.475), 952 (500) RKI

USA: 193.454 (190.920), 1.311 (1.389) JH

Ein neuer Rekordwert bei der täglichen Todesrate in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Der Markt schaut allerdings darüber hinweg, sofern wir die gestrige Entwicklung des DAX ansehen. Immer noch scheint die Hoffnung auf ein zweites Corona-Hilfspaket eine Rolle zu spielen. Neusten Berichten zufolge soll sich die Entwicklung bei den Verhandlungen im US Senat positiv entwickeln.

Auch an der Brexit-Front gibt es anscheinend positive Entwicklungen innerhalb des britischen Parlaments. Ein Deal soll immer wahrscheinlicher werden. An der Konjunkturdatenfront fiel die US Industrieproduktion im November und MoM etwas besser aus als erwartet, auf Jahresbasis lag das Minus leicht höher als im Oktober.

Der NY Empire Herstellungsindex lag unterhalb der Erwartungen per Dezember. Heute ist der FOMC Zinsentscheid im Fokus. Marktteilnehmer erwarten Anpassungen beim QE-Programm.(DAX, EUR/USD FED Sitzung Ausblick). Der API Report zeigte einen Aufbau bei den US Rohölbeständen. Wird der EIA heute bestätigen? (Brent, WTI: EIA, OPEC und IEA Prognosen)

Daten und Events heute:

DE/EU USA Markit EMI Dez

EU Handelsbilanz Okt Markit EMI Dez

Einzelhandelsumsätze Nov

EIA Bestände

FOMC Zinsen

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der Rebound auf CFD Basis bis auf über 13.400 Punkte fortsetzen. Im Bereich 13.450-13.460 haben wir wichtige Hochs liegen, was einen Widerstand darstellt, an dem der Kurs jetzt vorbörslich bereits angekommen ist. Ein Ausbruch darüber könnte den Angriff auf die 13.560-13.580 bewerkstelligen.

Das erste COVID19 Down-Gap wäre bei 13.580 in diesem Fall geschlossen. Nach unten hin sollte auf Intraday-Basis zunächst die Kurszone bei 13.340-350 im Auge behalten werden. Hier verläuft die untere Trendkanalbegrenzung des aktuell intakten Erholungstrends, siehe Kassa-Chart auf Stundenbasis unten. Kassa-Schlusskurs von gestern liegt bei 13.362 Punkten und damit nahe dieser Kurszone.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

