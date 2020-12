#DAX #Aktie #Trading https://t.co/xkNIchF2EM

🇩🇪Weekly DAX Prognose: Noch hat die 13.000 gehalten 👉https://t.co/awDlwWvPR0 #DAX $DAX #DAX30 #Aktien #Boerse @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland @TimoEmden https://t.co/SnYP3icgLp

$Copper - Im historischen Durchschnitt über die letzten 30 Jahre erzielt der Kupferpreis im Zeitraum Jan - Apr eine Durchschnittsrendite von +4,7%. Erfahre mehr zu dieser Tradingidee in meinem Börsenbrief: https://t.co/JN6rHOn9NT @DavidIusow @CHenke_IG #Commodities #Trading https://t.co/hsf8eDQz2g

#COVID19 #COVID19de Sonntag: Deutschland: 21.979 Neuinfektionen, 188 Gestorbene (RKI) USA: 219.510 Neuinfektionen, 2.368 Gestorbene (JH)

Look how the development of US real interest rate can have a significant impact on #gold. Since we reached the negative territory market participants significantly switched to gold. Of course, other factors like the increase of uncertainty pushed $XAUUSD. https://t.co/3MVtY7pPvd

#Bitcoin - Technical analysis is a wonderful approach for #cryptocurrencies - patterns in $BTC are often classical chartbook movements. Look on this chart, how 2 important trend continuation patterns leading the way to new price targets. Target based on the flag is still valid. https://t.co/8pKSQd3t6A

$DAX – Update: What a wonderful chartbook reversal after breaking the lower #Bouhmidi-Band at 13139 the Index lost 100p till he reached his interday low. Since then we are heading back to bandwidth. #US -Markets could support the reverse. Great #volatility gameplay...... https://t.co/hjOPIf7hfo