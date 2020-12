Daily DAX Prognose: 13.200 Punkte im Fokus

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt beendete den Handel am Donnerstag mit einem Minus von 0,30 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,33 % bei 13.295 Punkten. An der Wall Street performte erneut wieder nur der NASDAQ positiv, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen gemischt.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% -5% 0% Wöchentlich -20% 6% -6%

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Donnerstag:

Deutschland: 20.970 (20.372), 598 (440) RKI

USA: 221.267 (215.586), 3.124 (2.534) Todesfälle JH

Je höher die Infektions- und Todeszahlen steigen desto lauter werden Forderungen nach einem harten Lockdown auch vor Weihnachten. Gleichzeitig dürfte der DAX mit einer gewissen Brexit-Unsicherheit ins Wochenende gehen. Dies eröffnet zumindest Schwächepotential für den deutschen Aktienmarkt für den Freitag.

Positiv hingegen ist die Einigung im Streit mit Polen und Ungarn um den Wiederaufbaufonds. Heute findet die Abschlusspressekonferenz des EU Gipfels mit Bundeskanzlerin Merkel und der EZB Präsidentin Lagarde statt. Die EZB hat im Rahmen ihrer Sitzung eine Rekalibrierung und damit Ausweitung der bereits bestehenden Maßnahmen beschlossen (DAX, EURUSD: EZB Bazooka zündet nicht).

An der Konjunkturdatenfront fielen die US Verbraucherpreise per November mit 1,2 % YoY leicht über den Erwartungen aus. Die Kerninflation lag per November bei 1,6 %. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen erstmals seit Langem wieder über die 800 Tsd. Schwelle. Erwartet wurden 725 Tsd., nach 716 Tsd. in der Vorwoche. Heute steht nicht mehr viel an, siehe unten.

Daten und Events heute:

EU/Deutschland USA DE VPI Nov

EU Gipfel Abschlusspressekonferenz mit Merkel und Lagarde Erzeugerpreisindex Nov

Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dez

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet schwächelt der DAX sichtlich weiter, aber er bleibt trotzdem über dem bisher wichtigen Support bei 13.200 Punkten. Die EZB hat gestern die Erwartungen nahezu getroffen, doch sie hat auch nicht overdelivered, sodass Aktien vorerst keine positiven Impulse erhalten haben. Auch auf Intraday-Basis stellt sich die 13.200 Punkte Marke als relevant dar.

Nach oben hin bleibt der Bereich zwischen 12.280-12.300 wieder einmal interessant, wenn der Kassa-Handel heute beginnt. Hier liegt neben der runden Marke auch der gestrige Kassa-Schlusskurs bei 13.296 Punkten. Aktuell notiert der Index vorbörslich bereits darunter, was den Bären einen Vorteil für den Start in den Handel verschafft. Möglich ist es daher, dass die 13.200 Punkte Marke erneut getestet wird. Hoffen wir es nicht.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView

