Daily DAX Prognose: Die Volatilität steigt vor EZB Sitzung

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt beendete den Handel am Mittwoch unverändert. Der Kassa-Markt gewann um 0,47 % und schloss bei 13.340 Punkten. An der Wall Street wurden negative Vorzeichen erzielt, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen überwiegend negativ.

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Mittwoch:

Deutschland: 20.372 (19.932), 440 Todesfälle (519) RKI

USA: 215.586 (192.299), 2.534 Todesfälle (1.404)) JH

Mit den steigenden Risiken eines harten Lockdowns hierzulande sowie den unsicheren Verhandlungen in den USA um die zukünftige Budgetplanung sowie dem zweiten Corona-Hilfspaket, gingen auch US-Werte in eine Korrektur über. Das US-Repräsentantenhaus konnte sich am Mittwoch auf eine Verlängerung um eine Woche einigen. Bis nächsten Freitag kann die US Regierung damit vorerst geöffnet bleiben.

Dennoch, lediglich der Aufschub ist teilweise enttäuschend für Marktteilnehmer. Wie wir bereits zu Beginn der Woche andeuteten, kurzfristig haben die Budget-Verhandlungen in der Regel einen belastenden Effekt auf Aktien, insbesondere, wenn sich keine schnelle Einigung abzeichnet. An der Brexit-Front gibt es ebenfalls kein Vorankommen, auch nach dem Dinner zwischen Johnson und von der Leyen am Mittwochabend.

Die Deadline wurde auf Sonntagabend festgesetzt, der DAX wird damit mit einer gewissen Unsicherheit ins Wochenende gehen müssen. Ob die EZB daran etwas wird ändern können, werden wir heute erfahren, nach dem die Sitzung und die Pressekonferenz vorbei sind (EUR/USD: EZB Sitzung Ausblick).

An der Konjunkturdatenfront dürften die Daten heute eher im Hintergrund bleiben. Gestern enttäuschte die deutsche Handelsbilanz per Oktober sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen. Die JOLTS Stellenangebote in den USA fielen über den Erwartungen per Oktober aus. Die EIA Rohölbestände zeigten einen extrem starken Aufbau per letzte Woche, was eventuell mit dem langen Thanksgiving Wochenende zusammenhängt (Brent, WTI: EIA Prognosen Überblick).

Daten und Events heute:

EU USA GB EZB Zinsentscheid

EU Gipfel Verbraucherpreise Nov

Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Bundeshaushalt Nov Produktion im verarb. Gewerbe Okt

Industrieproduktion Okt

Handelsbilanz Ok

BIP MoM

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der Index gestern kurzfristig über 13.400 Punkte erholen, fiel dann aber wieder zurück. Die Volatilität scheint gestiegen zu sein und das zeigt sich insbesondere auf Intraday-Basis. Dennoch, trotz der Schwäche im nachbörslichen Handel, die aufwärts gerichtete Flaggenformation bleibt noch intakt, siehe Chart auf Stundenbasis.

Erst ein Ausbruch darunter, also unter 13.200 Punkte, könnte eine größere Korrektur bestätigen. Dieser Bereich fällt auch mit dem horizontalen Support auf Tagesbasis zusammen. Kurzfristig befindet sich bei 13.280 Punkten ein Support.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

