Daily DAX Prognose: Positive Tendenzen zeigen sich

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht über dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt verzeichnete am Dienstag ein Plus von 0,62 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Zugewinn von 0,06 % bei 13.278 Punkten. An der Wall Street wurde wieder zugegriffen, die Vorgaben aus Asien sind heute überwiegend positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -25% 11% -4% Wöchentlich -23% 7% -5%

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Dienstag:

Deutschland: 19.932 (18.919), 519 Todesfälle (423) RKI

USA: 192.299 (231.875), 1.404 Todesfälle (2.254) JH

Neue Rekordzahlen für Deutschland. Der deutsche Leitindex kann sich trotzdem vorerst nach- und vorbörslich mit dem Rückenwind der Wall Street und den asiatischen Märkten sowie Erwartungen and die EZB Bazooka stabilisieren (EUR/USD: EZB Sitzung Ausblick). In den USA wurde ein Vorschlag von Steven Mnuchin für ein Corona-Hilfspaket unterbreitet. Vom EU Gipfel erhoffen sich Anleger ebenfalls positive Tendenzen.

An der Konjunkturdatenfront fiel der ZEW Erwartungsindex per Dezember besser aus, was teilweise damit zusammenhängen mag, dass man sich das Ende des LockdownLights für den Monat erhoffte. Der Index für die aktuelle Lage fiel weiterhin miserabel aus. Daten zu den chinesischen Verbraucherpreisen enttäuschten per November deutlich.

Sie fielen auf Jahresbasis während ein Anstieg erwartet worden war. Die EIA hat im Rahmen des Energy Short Term Energy Outlooks die Nachfrageprognose für 2020 leicht nach unten revidiert. Das API wies einen Rohölbestandsaufbau per letzte Woche auf. Erwartet wurde ein Abbau.

Daten und Events heute:

Deutschland USA Kanada Handelsbilanz Okt JOLTS Stellenangebote Okt

EIA Bestände BoC Zinsentscheid

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch und auf Tagesbasis konnte der Index sich vom größeren Support bei 13.200 Punkten absetzen. Auch den Widerstand bei 13.200 Punkten konnte vorbörslich überwunden werden. Nun kommt es auf den Kassa-Handel an. Der Start wird wahrscheinlich mit einem kleinen Up-Gap ausfallen. Kann sich der Kassa-Kurs über der Kurszone bei 13.280-13.300 halten, wäre das positiv. Der nächste Intraday-Support läge zwischen 13.390-13.400 Punkten und darüber in etwa bei 13.500-13.510 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle:TradingView, IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: