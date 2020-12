Weekly DAX Prognose: Kritischer Support erneut im Test

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von letzter Woche. Der Kontrakt erzielte auch Wochenbasis ein Minus von 0,98 %, der Kassa-Kurs verlor 0,27 % und schloss bei 13.299 Punkten. An der Wall Street schloss der S&P 500 Index auf einem neuen Allzeithoch. Auch die übrigen Indizes notierten auf Wochenbasis im Plus. Die Vorgaben aus Asien sind heute negativ.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 24% 17% 20% Wöchentlich 53% -22% -2%

DAX Prognose fundamental

COVID19 Fallzahlen für Sonntag:

Deutschland: 18.919, 147 Tote (RKI)

USA: 231.875, 2.254 Tote (JH)

Der LockdownLight scheint weiterhin nur wenig zu helfen. Erste Verschärfungen sind nun in Bayern auf die Agenda gekommen. Anders als die Wal Street, hat der DAX in der vergangenen Woche negativ geschlossen. An der Brexit-Front gibt es ebenso bisher kaum Neues.

In dieser Woche findet der EU Gipfel am 10. Dezember statt. Sollte bis dahin kein Deal gefunden werden, könnte dies das verstimmte Sentiment bestätigen. Ebenso am Donnerstag wird die EZB über die Zinsen und weitere Maßnahmen entscheiden. Da eine Erweiterung der PEPP und TLTRO-Programme erwartet wird, könnte die Pressekonferenz in Anbetracht des gestiegenen Euros durchaus interessant werden.

An der Konjunkturdatenfront steht aus der EU und Deutschland nicht viel an. Die chinesische Handelsbilanz zeigte bei den Exporten einen starken Zuwachs im November, die Importe enttäuschten allerding. Ein zweites Corona-Hilfspaket ist ebenso in den USA im Fokus. Dieses könnte in Höhe von 908 Mrd. USD eventuell durchgewunken werden.

Auch die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer steht auf der Agenda. Erwartungen an diese beiden Faktoren scheinen die hohen Fallzahlen in den USA derzeit bezogen auf die Aktienmarktperformance zu überwiegen. Fragt sich nur, wie lange noch, denn die Konjunkturdaten haben bereits auch in den USA gedreht, wie wir nicht nur an den US Arbeitsmarktdaten in der vergangen Woche gesehen haben.

Daten und Events dieser Woche:

Mo-Di Mi-Fr Mo: China Handelsbilanz Nov

JAP Leitindex Okt

DE Industrieproduktion Okt

EU Sentix Konjunkturindex Dez

USA Verbraucherkredite Okt Di: JAP BIP Q3 / Ausgaben privater Haushalte Okt

CHF Arbeitslosenquote Nov

DE / EU ZEW Erwartungen Dez

EU BIP Q3

USA EIA Short Term Energy Outlook

USA NFIB Small Business Optimismus Nov

API Bestände Mi: China VPI / EPI Nov

JAP Werkzeugmaschinenbestellungen

DE Handelsbilanz Okt

USA JOLTS Stellenangebote

CAD Zinsen

EIA Bestände Do: GB BIP / Industrieproduktion / Handelsbilanz / Produktion des verarbeitenden Gewerbes Okt

EU EZB Zinsen

USA VPI Nov

EU Gipfel

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe / WASDE Bericht / CB Beschäftigungsindex Fr: DE VPI Nov

USA EPI Nov / Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dez

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf CFD-Basis sieht es leicht kritisch aus. Der Kassa-Markt konnte sich zwar noch über einer wichtigen Support-Zone bisher halten, doch der CFD bzw. auch der Future testen bereits erneut diesen Support im vorbörslichen Handel. Dieser liegt bei zirka 13.200-13.225 Punkten. Kann sich der Index im Kassa-Handel darüber halten, wäre es positiv.

Sollte er einbrechen, könnte sich die Korrektur fortsetzen, dann in Richtung zirka 13.100-125 Punkte. Darunter käme die runde Marke bei 13.000 als Unterstützung auf die Agenda. Der gleitende 100-Tage-Durchschnitt wäre auf Tagesbasis eine wichtige Unterstützung, würde dann allerdings bei zirka 12.800 Punkte verlaufen. Die Chancen für eine größere Korrektur sind charttechnisch gesehen gestiegen.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

