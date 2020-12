Daily DAX Prognose: Charttechnisch kritisch

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht über dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt verlor am Donnerstag um 0,80 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 0,45 % bei 13.252 Punkten. An der Wall Street wurden leicht negativen bis leicht positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen ebenfalls uneinheitlich aber kaum verändert.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 10% -8% -1% Wöchentlich 36% -20% -2%

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Donnerstag:

Deutschland: 18.034 (22.046), 432 Tote (487) RKI

USA: 200.070 (180.083), 2.804 Tote (2.597) JH

Die Auslieferung des Pfizer/BioNtech Impfstoffes verzögert sich. Die Unternehmen haben das Auslieferungsziel für bis Ende des Jahres um die Hälfte halbiert. In Deutschland ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 134 gestiegen. In den USA wurden erneut Rekordwerte erreicht. Aktienmärkte bleiben ohne positive Impulse konsolidierend. Fokus ist weiterhin auf den Konjunkturdaten, allen voran den US Arbeitsmarktdaten sowie den Brexit-Verhandlungen.

Die endgültigen Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich fielen gemischt aus. Während die europäischen und die US Indizes nach oben revidiert wurden, lag der deutsche Index leicht unter den Erwartungen. Allerdings enttäuschte, wie auch der Produktionsindex zuvor, der ISM Index für den US Service-Bereich per November.

Die Einzelhandelsumsätze innerhalb der EU fielen, wie bereits die deutschen am Vortag, besser per Oktober aus als erwartet. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen leicht weniger als erwartet wurde, blieben dennoch über der 700 k Marke. Die OPEC+ hat sich auf eine teilweise Verlängerung der Kürzungen bis März geeinigt, allerdings ebenso auf einen leichten Anstieg der Produktion um 500Tsd. Barrel pro Tag. Der Ölpreis gewinnt am Freitagmorgen weiter zu.

Weitere Daten heute:

Deutschland USA Auftragseingänge in der t Industrie Okt

Markit EMI Bauwesen Nov Non Farm Payrolls Nov

Arbeitslosenquote Nov

Stundenlöhne Nov

Handelsbilanz Okt

Auftragseingänge Okt

Oil Rig Count

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf CFD-Basis hat der Index nachbörslich bereits einen wichtigen Support unterschritten, siehe den Daily CFD DAX Chart unten. Das ist kein Gutes Signal für den heutigen Start in den Kassa-Handel und es wird damit kritisch. Noch hat der Kassa-Markt nicht unterhalb dieses Support geschlossen, hat somit heut noch eine Chance den weiteren Kursverfall abzuwenden, wenn er sich im Laufe des Tages wieder über die Zone bei 13.250 Punkte erholen kann und darüber schließen. Schafft er es nicht, droht ein Zurückfallen in Richtung des Schlusskurses vom 21. Nov. und dann sogar weiter in Richtung 13.000 Punkte in die zuvor verlassene Range.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: IG, DailyFX, TradingView

Empfohlen von David Iusow Der DAX Daytrading Weihnachtskurs – Fünf Termine, fünf wichtige Themen, die einen im Daytrading voranbringen Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: