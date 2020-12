Daily DAX Prognose: Das Sentiment ist verstimmt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter den Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Mittwoch einen Verlust von 0,64 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,52 % bei 13.313 Punkten. Die Wall Street performte kaum verändert gegenüber dem Vortag. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen ebenso nicht nennenswert.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 12% -4% 2% Wöchentlich 24% -16% -2%

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Mittwoch:

Deutschland: 22.046 (17.270), 479 (487) Tote RKI

Markit USA: 180.083 (157.901), 2.597 Tote (1.172) JH

Der Bund und Länder haben eine Verlängerung des LockdownLight in Deutschland bis zum 10. Januar beschlossen. In den USA zeigte sich der zukünftige US Präsident Biden sehr besorgt über die aktuelle Lage. Er geht davon aus, dass bis Januar wahrscheinlich weitere 250.000 Menschen an den Folgen des Virus gestorben sein werden.

Bisher gab es kein Vorankommen in Bezug auf das zweite Corona-Hilfspaket. Der Markt erwartet diesen Impuls allerdings sichtlich. Die Gespräche rund um Brexit zeigen sich etwas positiver als zu Beginn der Woche noch. Eine Einigung scheint laut neuesten Berichten etwas wahrscheinlicher geworden zu sein. Am Vortag ist das britische Pfund eingebrochen.

Konjunkturdaten bestätigen das sich verschlechternde Sentiment in den USA. Die Arbeitsmarktdaten des ADP signalisieren eine deutliche Abschwächung der zuletzt erfolgten Erholung (EUR/USD: US Arbeitsmarkt Ausblick), der Konsum schwächelt per November ebenso. Der Black Friday dürfte geringere Umsätze verzeichnet haben, JP Morgan erwartet.

Auch die Einkaufsmanagerindizes sowie das Beige Book weisen in dieselbe Richtung. Die Autoverkäufe fielen schwächer aus als erwartet. Der EIA Report verzeichnete einen Abbau der Rohölbestände per letzte Woche und bestätigt damit nicht den API Bericht vom Tag zuvor Benzinbestände stiegen allerdings deutlich weiter Heute sollte das OPEC+ Meeting weiter im Auge behalten werden. Es soll eine Entscheidung bezüglich der Kürzungen im Laufe des Tages fallen(Brent, WTI: Ölpreis fällt mit OPEC Sorgen und Beständen).

Weitere Daten heute:

Deutschland EU USA Markit EMI Services + Gesamt Nov. endg. Markit EMI Services + Gesamt Nov endg.

Einzelhandelsumsätze Okt Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

ISM EMI Services Nov

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis hat sich an der Gesamtlage, trotz der schwächeren Performance kaum etwas verändert. Nach unten hin wird der Index bei zirka 13.250 Punkten durch eine Trendlinie unterstützt. Auf Intraday-Basis sieht es etwas negativer aus. Hier sind wir mit einem Down-Gap auf Kassa-Basis gestartet und konnten das Gap auch später nicht mehr schließen.

Im Bereich zwischen 13.300-13.320 Punkte, wo sich ein Support befindet schloss der Index gestern und notiert auch vorbörslich kaum verändert in der Nähe des gestrigen Schlusskurses. Es wäre positive nach Kassa-Eröffnung sich darüber zu erholen. Gelingt dies nicht, droht ein Zurückfallen in Richtung 13.250 Punkte, wo sich ein größerer Support befindet.

Dieser Support wird aktuell vorbörslich bereits getestet. Kann sich der Index nach Kassa-Eröffnung wieder darüber hangeln, wäre es positiv. Im anderen Fall könnte der größere Support bei 13.300-13.320 getestet werden.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView, DailyFX, IG

