Daily DAX Prognose: Warten auf den einen Impuls

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter den Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Dienstag ein Plus von 0,57 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Zugewinn von 0,69 % bei 13.382 Punkten. An der Wall Street wurden wieder Zugewinne verzeichnet, der NASDAQ schloss auf einem neuen ATH. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt.

DAX Prognose fundamental

Covid-Fallzahlen für Dienstag:

Deutschland: +17.270 (13.604), 487 Tote (388) RKI

USA: 157.901 (138.903), 1.172 Tote (826) JH

Es regt sich was in Bezug auf ein zweites Corona-Hilfspaket. Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner haben Vorschläge gemacht. Märkte bleiben größtenteils stabil, können aber kaum weiter nach oben ausbrechen. Sie warten damit auf weitere Impulse.

Von der Konjunkturdatenfront und von den COVID Fallzahlen können sie aktuell keine positiven erwarten. Der ISM EMI für das Produktionsgewerbe hat in den USA per November leicht enttäuscht. Die endgültigen Daten für den Markit EMI wurden wie erwartet für Deutschland leicht nach unten revidiert. Die deutsche Arbeitslosenquote fiel erstaunlicherweise im November auf 6,1 % und es wurden 39Tsd. weniger Arbeitslose gezählt.

Die europäischen Verbraucherpreise bestätigten auch die deutsche Inflation per November und fielen leicht mehr in den negativen Bereich als erwartet wurde. Der API Rohölbestand stieg schätzungsweise in der vergangenen Woche, auch die Benzinbestände stiegen. Heute stehen die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland an sowie die ADP Beschäftigungsänderung aus den USA.

Zudem werden einige Notenbank-Mitglieder sowohl aus der EU (Lane) als auch den USA zu Wort kommen (Powell, Harker, Williams). Die EIA wird die Bestandsdaten präsentieren. Die britische Gesundheitsbehörde hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer offiziell zugelassen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis bleibt der Index nahezu unverändert. Auf Intraday-Basis konnte er dennoch den Widerstandsbereich zwischen 13.450-13.465 Punkte nicht überwinden und fiel zunächst zurück. Es kann auf Kassa-Basis eine Trendlinie identifiziert werden, die einen ersten kurzfristigen Support bei zirka 13.360 Punkten bietet.

Dieser Support wird aktuell vorbörslich bereits getestet. Kann sich der Index nach Kassa-Eröffnung wieder darüber hangeln, wäre es positiv. Im anderen Fall könnte der größere Support bei 13.300-13.320 getestet werden.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

