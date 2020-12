Daily DAX Prognose: Nächstes Ziel Allzeithoch?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen über dem Schlusskurs von gestern. Am Montag verlor der Kontrakt um 0,74 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,33 % bei 13.291 Punkten. An der Wall Street wurden ebenso Gewinne zum Monatsende mitgenommen. Die Vorgaben aus Asien sind überwiegend positiv.

DAX Prognose fundamental

Am Montag verzeichnete Deutschland einen Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen von 13.604 und 388 Toten. In den USA lagen die Fallzahlen bei 138.903 und 826. Moderna hat am Montag die Zulassung für einen Impfstoff bei der FDA in den USA beantragt, ein weiterer Antrag ist bei der europäischen Gesundheitsbehörde EMA in dieser Woche geplant.

Bei den Brexit-Gesprächen gab es weiterhin nur zuversichtliche Aussagen, aber noch keine Lösung. Die Eurogruppe hat sich für eine neue Auslegung des Rettungsfonds ESM ab 2022 geeinigt. Heute wird FED Präsident Jerome Powell vor dem Kongress aussagen. Am Montag wurden allerdings bereits seine Notizen vor der Anhörung öffentlich. Diese beinhalten die in den letzten Wochen gewohnte Rhetorik des FED Präsidenten.

An der Konjunkturdatenfront fielen die deutschen Verbraucherpreise per November unter den Erwartungen aus. In den USA enttäuschten Daten zum Chicago EMI per November und den schwebenden Hausverkäufen per Oktober. In China fiel der Caixin EMI allerdings sehr stark aus. Dies verhalf den asiatischen Märkten zusätzlich zur positiven Performance in der Asia-Session.

Das BIP per Q3 aus der Schweiz übertraf ebenso die Erwartungen. Heute stehen endgültige Daten zu den Markit EMIs für das Produktionsgewerbe aus Frankreich, GB, USA und Deutschland an. Die EU wird Inflationsdaten per November präsentieren.

Am Nachmittag wird der ISM EMI für das Produktionsgewerbe im Fokus stehen. Die OPEC+ hat gestern keine Entscheidung bezüglich der Kürzungen getroffen. Gleichzeitig hat man die fortlaufenden Gespräche gar auf den 3. Dezember verschoben (Brent, WTI: Ölpreis schwächer vor OPEC+ Meeting).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis hat der CFD Kontrakt gestern das September Erholungs-Hoch getestet. Damit bleibt der DAX weiterhin im grünen Bereich, auch wenn es nach oben hin wenig dynamisch, begleitet von Intraday-Korrekturen, was nicht ungewöhnlich ist, wenn wichtige Hochs getestet werden. Auf Intraday- und Kassa-Basis schloss der Index bei 13.298 Punkten und dürfte damit heute mit einem leichten Up-Gap eröffnen.

Nach oben hin steht weiterhin das gestrige Hoch bei 13.445 sowie der Widerstand bis 14.460 im Weg. Knapp darüber befindet sich die runde Marke bei 13.500 Punkten. Damit fällt der Widerstandsbereich hier sehr breit aus, darüber könnte der Weg allerdings frei werden, in Richtung eventuell sogar Allzeithoch.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 15% -1% 3% Wöchentlich -12% 11% 3%

