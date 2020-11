Weekly DAX Prognose: Schwacher Start erwartet

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs vom Freitag. Der DAX erzielte auf Kassa-Basis in der vergangenen Woche ein Plus von 1,52 %. An der Wall Street wurden ebenso positive Vorzeichen erklimmt, der S&P 500 konnte die Woche auf neuem Allzeithoch abschließen. Die Märkte in Asien haben heute Morgen, nach zunächst positivem Start, wieder ins Minus gedreht.

DAX Prognose fundamental

Trumps Administration macht weiter ernst mit Sanktionen gegenüber Chinas Firmen. Auch Großbritannien zieht mit und will Huawei wie bereits zuvor angekündigt komplett vom Ausbau des 5G Netzes ausschließen. Nachdem Chinas Märkte zunächst aufgrund positiver Einkaufsmanagerindizes freundlich starteten, brachen sie kurze Zeit später wieder ein. Auch der DAX notiert vorbörslich im Minus.

Der Fokus wird weiterhin auf den steigenden COVID-Infektionszahlen liegen, insbesondere vor dem Hintergrund eines langen Thanksgiving Wochenendes sowie der Zulassung und der Auslieferung von Impfstoffen. Sollten die Zahlen im Laufe der Woche neue Rekordwerte erreichen, könnte dies weitere Restriktionen in den USA nach sich ziehen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

Auch hierzulande scheint die Kurve kaum abzuflachen. Es steht so einiges in dieser Woche konjunkturdatentechnisch an. Am wichtigsten dürften allerdings wie so immer die US Arbeitsmarktdaten zum Ende der Woche werden. Aus den USA werden zudem die ISM EMIs präsentiert. Heute stehen die deutschen Verbraucherpreise, das OPEC + Meeting und das Treffen der Euro Gruppe an.

Mo:

•JAP Industrieproduktion Okt

•JAP Einzelhandelsumsätze

•China EMI Nov

•CHF Einzelhandelsumsätze

•OPEC Pressekonferenz

•EU Eurogruppe Treffen

•DE VPI Nov

•USA Chicago EMI Nov

•USA schwebende Hausverkäufe Okt

Di:

•JAP Job/Bewerber Ratio / AQ

•China HSBC EMI Produktion Nov

•AUS RBA Zinsen

•CHF BIP Q3

•DE Einzelhandelsumsätze Okt

•DE / EU EMI Produktion Nov

•DE Veränderung der Arbeitslosigkeit Nov

•USA ISM EMI Produktion Nov

•EU VPI Nov

•USA API Bestände

Mi:

•CHF VPI Nov

•EU Erzeugerpreisindex Okt

•EU Arbeitslosenquote Okt

•USA ADP Beschäftigungsänderung Nov

•USA EIA Bestände

•USA Auftragseingang Nov

•USA Beige Book

Do:

•China Caixin EMI DL Nov

•DE / EU /GB /USA EMI DL Nov

•EU Einzelhandelsumsätze Okt

•USA ISM EMI DL Nov

•USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

Fr:

•DE Auftragseingang in der Industrie Okt

•DE IHS Markit EMI Bauwesen Nov

•GB EMI Baugewerbe Nov

•USA Arbeitsmarktdaten Nov

•USA Handelsbilanz Okt

•Oil Rig Count

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet sehen wir auf Tagesbasis weiterhin eine stabile, leicht aufwärts gerichtete Konsolidierung. Bei 13.200 Punkten kann eine Trendlinie identifiziert werden und damit ein erster wichtiger Support. Damit verlagern wir auch den wichtigen Support auf Intraday-Basis von zuvor 13.300 Punkte auf 13.200-250.

Kann sich der Index im Kassa-Handel darüber halten, wäre es positiv für die stabile Konsolidierung. Bricht er hingegen darunter ein, wären wir wieder in der Range und müssten dann sehen, wie sich der Kurs innerhalb entwickelt. Theoretisch bestünde dann Downside-Potential in Richtung der unteren Begrenzung bei 13.000-13.050 Punkte.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

