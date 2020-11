Daily DAX Prognose: Index bleibt Ausbruch schuldig

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht über dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Donnerstag ein Minus von 0,21 %. Der Kassa-Kurs schloss nahezu unverändert bei 13.286 Punkten. Es fand kein Handel in den USA statt. Die Vorgaben aus Asien sind freundlich.

DAX Prognose fundamental

Covid-19 Entwicklungen für Donnerstag:

Deutschland: + 22.806 ( 22.268), 426 Tote (389)

USA: + 181.490 (172.935), 2.297 Tote (2.146)

Erneut neue Rekordstände in den USA bei der Todesrate. Noch US Präsident Trump kündigte an, ein Impfstoff könnte ab Mitte nächster Woche erstmals an Risikogruppen ausgeliefert werden. Gleichzeitig will er sich Biden im Weißen Haus nicht mehr in den Weg stellen. Sofern die Wahlmänner im Dezember für ihn stimmen, wird er seinen Platz in Washington räumen.

An der Konjunkturdatenfrontfiel das GFK Konsumklima unter den Erwartungen aus, Kredite an Unternehmen stiegen innerhalb der EU per Oktober leicht langsamer als im Vormonat. Aus China wurden heute in der Nacht allerdings positive Daten zu den Industriegewinnen präsentiert. Heute stehen das EU Verbrauchervertrauen sowie das Geschäftsklima für November an.

Das EZB Protokoll fiel größtenteils unspektakulär aus. Was hervorstach, war jedoch die Einigkeit innerhalb der Zentralbank hinsichtlich notwendiger Maßnahmenerweiterungen. Die Herabsenkung der Zinsen weiter in den negativen Bereich steht allerdings, den neuesten Aussagen nach, nicht zur Debatte.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet gibt es kaum eine Veränderung gegenüber gestern. Auf Intraday-Basis konnte sich der deutsche Leitindex seine Stabilität bewahren, aber auch nicht sonderlich weiter steigen. Die Liquidität bleibt gering. In den USA sind Märkte zwar heute geöffnet, aber nur bis 13:00 Uhr der jeweiligen Zeit. DAX konnte die 13.250 Marke im vorbörslichen Handel halten und erholt sich leicht aktuell wieder in Richtung 13.300.

Auf Kassa-Basis bleibt der Index einen nachhaltigen Ausbruch aus der Range schuldig. Ein Einbruch unter 13.250 könnte kurzfristig Downside-Potential in Richtung des Supports bei 13.180-13.200 bewerkstelligen.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

