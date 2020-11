Daily DAX Prognose: Und noch ein Versuch gestartet

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen leicht über dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Mittwoch ein Minus von 0,37 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,02 % bei 13.289 Punkten. An der Wall Street wurden, bis auf den NASDAQ, leicht negative Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen unverändert bis positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -4% 7% 3% Wöchentlich -12% 18% 6%

DAX Prognose fundamental

Covid-19 Entwicklungen für Mittwoch:

Deutschland: +22.268 (18.633), 389 Tote (410) RKI

USA: + 172.935 (142.732) 2.146 Tote (921) JH

Neuer Rekord bei der Todesrate in den USA.Der Bund und Länder haben sich nun auf eine Verlängerung des LockdownLight bis zum 20. Dezember geeinigt. Zudem soll es weitere Restriktionen im Einzelhandel und in Corona-Hotspots mit einer 7-Tage Inzidenz über 200 geben. Da dies allerdings bereits vorher größtenteils bekannt war, korrigierte der deutsche Leitindex nur leicht am Mittwoch, blieb aber dennoch stabil.

Konjunkturdatentechnisch fielen US-Daten durchwachsen aus. Die Auftragseingänge für langlebige Güter lagen über den Erwartungen, das BIP per Q3 wurde leicht nach unten revidiert. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen mehr als erwartet und das Uni Michigan Verbrauchervertrauen fiel leicht unter Erwartungen aus. Die PCE Kernrate lag im Rahmen der Erwartungen, die Verkäufe neuer Häuser überzeugten.

Die EIA Rohölbestände wurden entgegen den Erwartungen abgebaut, auch in Cushing. Benzinbestände stiegen allerdings mehr als erwartet. Der Baker Hughes Oil Rig Count stieg um ganze zehn Plattformen. Der Ölpreis WTI ist gestern über die 43 USD je Barrel Kurszone ausgebrochen und erreichte schnell die 45er Zone (Goldpreis, Ölpreis: Beide brechen aus).

Heute stehen nicht mehr viele Daten auf der Agenda. Das GFK Konsumklima enttäuschte per Dezember, ist aber in der Regel kein Market-Mover. Kredit-Daten aus der EU sowie das EZB Protokoll wird veröffentlicht. Das gestern präsentierte FOMC-Protokoll hat zwar bestätigt, dass man Maßnahmenanpassungen durchgespielt hätte, doch es gab keine genauen Aussagen bezüglich des kommenden Meetings (DAX 40: Was bedeutet die DAX-Reform?).

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis sehen wir weiterhin keine Veränderung. Eine Art leicht aufwärts gerichtete Konsolidierung signalisiert eine gewisse Vorsicht aber auch Stabilität. Auf Intraday-Basis konnte der Index zwar gestern aus der Range nach oben ausbrechen, korrigierte allerdings wieder in diese zurück. Dennoch büsste der Index nicht weiter ein. Ein Fehlausbruch ist es daher noch nicht wirklich.

Eine Konsolidierung, in der exakte, charttechnische Widerstände und Unterstützungen nicht sehr zuverlässig sind. Dies kommt nicht selten vor. Im vorbörslichen Handel konnte sich der Index heute wieder über die 13.300 erholen. Da in den USA Thanksgiving ist, sollte mit einer geringeren Liquidität gerechnet werden. Dies kann unter Umständen zur höheren Volatilität beitragen, wenn negative News auf den Markt treffen. Wenn es aber newsbedingt ruhig bleibt, kann dies die aktuelle Stabilität sogar stützen.

DAX CFD Daily und DAX Kassa 1h

Quelle: DailyFX, TradingView, IG

