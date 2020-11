Daily DAX Prognose: Sogut wie geschafft

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt erzielte am Dienstag einen Zugewinn von 1,17 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 1,26 % bei 13.292 Punkten. An der Wall Street wurden ebenso positive Vorzeichen erzielt. Der Dow Jones übertraf die 30.000 Punkte Marke. Die Vorgaben aus Asien sind im leicht grünen Bereich.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -3% 2% 0% Wöchentlich -13% 8% 0%

DAX Prognose fundamental

Covid-19 Entwicklungen für Dienstag:

Deutschland: + 18.633 (13.554), 410 Tote (249) RKI

USA: 169.190 (142.732), 889 Tote (921) JH

Neuer Rekord bei der Todesrate in Deutschland. Der Bund und Länder wollen in die Restriktionen eventuell auch den Einzelhandel mit einschließen und erwägen, je nach Entwicklung, einen Lockdown bis einschließlich Januar, wie aus einem Reuters Bericht hervorgeht. Der DAX reagiert vorbörslich negativ auf diese News, hält sich aber noch stabil über kurzfristigem Support (Daily DAX Prognose: der nächste Versuch könnte klappen).

Konjunkturdatentechnisch fielen der IFO Geschäftsklimaindex per November leicht besser aus als erwartet, das deutsche BIP per Q3 wurde ebenso QoQ leicht nach oben revidiert. Das US CB Verbrauchervertrauen enttäuschte hingegen die Erwartungen per November. Die API Bestandsdaten weisen in die saisonal schwache Phase. Sowohl bei Rohöl als auch bei Benzin wurden Aufbauten verzeichnet.

Heute stehen eine Menge an Daten aus den USA an wie etwa die Auftragseingänge für langlebige Güter, BIP Q3 detailliert, Anträge auf Arbeitslosenhilfe, Uni Michigan Verbrauchervertrauen sowie das FOMC Protokoll. Letzteres könnte mehr Überblick über die Maßnahmenanpassungen im Dezember geben. Kurz vor dem langen Wochenende und dem Ende des Monats ist allerdings Schwäche an der Wall Street nicht auszuschließen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis hat sich die Erholung endlich weiter fortgesetzt. Der Rebound erreichte auf CFD-Basis ein neues Rebound-Hoch bei 13.376 Punkten. Auf Intraday- und Kassa-Basis schloss der Index leicht unterhalb der wichtigen 13.300er Marke. Vorbörslich notiert der Index leicht darüber. Jetzt sollte er sich im Kassa-Handel am besten darüber stabilisieren. Ein Zurückfallen unter 13.250 Punkte im Kassa-Handel könnte weitere, kurzfristige Verluste in Richtung 13.200 Punkte nach sich ziehen.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

Empfohlen von David Iusow Der DAX Daytrading Weihnachtskurs – Fünf Termine, fünf wichtige Themen, die einen im Daytrading voranbringen Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: