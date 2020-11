RT @traderherz: Aus #Börsenbiref von https://t.co/B4mZxTD7WP @SalahBouhmidi "Nach dem starken #Anstieg kann es rasch #abwärts gehen. Hie…

#DAX - We tested today's lower #Bouhmidi-Band after we broke the short term rounding bottom. After Test of BB we moved back into bandwidth - Will we stay in the #Bouhmidi-Bands today? @DavidIusow @burrihen @TimoEmden @CHenke_IG #DayTrading https://t.co/7fSkL1jc4p

#DAX #DAX30 $DAX https://t.co/ZEzo6dWLT0

🇩🇪Daily DAX Prognose: Weiter in der Konsolidierung 👉 https://t.co/UeHgvKelCm #DAX $DAX #DAX30 #Aktien @SalahBouhmidi @IGDeutschland @CHenke_IG @TimoEmden https://t.co/Rr2wnQRvLl

#Covid_19 #COVID19 Deutschland: +22.609 (17.561), 251 Tote (305) RKI USA: 161.934 (166.045), 1.707 Tote (995) JH

$VIX is picking up again - technically speaking we are reaching important levels in us and european indicies....this high #volatility enviroment has chances and a bunge of risk. Use #Bouhmidi-Bands to challenge the vol. https://t.co/9XGyUIFWnK

#Bitcoin - What are you going to do if $BTC is correcting about 50% tomorrow?

#Bitcoin Update https://t.co/k2gwat4hav https://t.co/jrcj6aUhIv

#SPX #SP500 #Aktien https://t.co/sZ4D00aBRT