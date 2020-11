Daily DAX Prognose: Warten auf Impulse hat begonnen

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt hat am Dienstag einen leichten Verlust verzeichnet, der Kassa-Mark schloss ebenso mit einem Minus von 0,04 % bei 13.133 Punkten ab. An der Wall Street ebenso leichte Verluste zum Handelsende. Die Vorgaben aus Asien sind erneut gemischt, allerdings anders als gestern mit negativem Ausgang für Japan und positiv für China.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% 4% 5% Wöchentlich 29% -1% 9%

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Montag einen Anstieg der Neuinfektionen um 17.561 nach 14.419, 305 Menschen sind gestorben nach 261. In den USA wurden laut der Johns Hopkins University 166.045 Neuinfektionen gemeldet nach 133.045 dabei sind 995 Menschen gestorben, nach 616. Die Konsolidierung setzt sich damit vorerst fort, nachdem die Quartalssaison nahezu vorbei ist und die Konjunkturdaten mehr in den Fokus rücken.

Die US Einzelhandelsumsätze haben per Oktober enttäuscht und bestätigten damit die Sorge viele Analysten, dass der Rebound im US Konsum sich so langsam dem Ende neigt. Die Industrieproduktion hat hingegen noch überzeugt im Vergleich zum Vormonat. Heute stehen Daten zu den deutschen Autozulassungen an, Immobiliendaten aus den USA und die Verbraucherpreise aus der EU in der Revision.

Die API Bestände sind per letzte Woche aufgebaut worden. Sowohl beim Rohöl, als auch bei den Benzinbeständen. Auch in Cushing wurde ein Aufbau verzeichnet. Der Ölpreis reagierte nur kurzfristig darauf. Das OPEC JMMC Meeting ergab keine Empfehlung (Ölpreis Brent, WTI: Fokus auf OPEC JMMC Meeting). Auch darauf reagierte der Ölpreis nur kurzfristig mit Schwäche. Heute sollten daher die EIA Bestände im Blick behalten werden.

FED Präsident Jerome Powell bekräftigte im Rahmen einer Rede, man werde alle notwendigen Tools nutzen, um der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Weitere Maßnahmen werden damit im Dezember wahrscheinlicher. Hierzulande hat die EZB gleiches längst ebenso in ihrer Rhetorik zu verstehen gegeben. Dies könnte Aktienmärkte im Großen und Ganzen vor starken Korrekturen bewahren.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, bleibt die Lage auf Tagesbasis unverändert. Die Konsolidierung bleibt intakt, aber der Index notiert weiterhin oberhalb des wichtigen Supports (12.900-13.000). Auf Intraday-Basis befindet sich der Index klar in einer Seitwärtsrange.Nach oben hin bleibt damit die 13.300 Punkte Zone weiterhin relevant. Nach unten hin bietet der Bereich zwischen 13.000-13.035 einen kurzfristigen Support. Vorbörslich sieht es nach dem Test dieses Supports aus. Der CFD notiert kurz nach 08:00 Uhr bei 13.090 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 1H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

Empfohlen von David Iusow Der DAX Daytrading Weihnachtskurs – Fünf Termine, fünf wichtige Themen, die einen im Daytrading voranbringen Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten IG Turbo Zertifikate mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500 Punkten interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 11.000 Punkten im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow oder besuchen Sie mich bei Instagram @david_iusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: