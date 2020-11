Weekly DAX Prognose: Unberechtigter Optimismus?

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen oberhalb des Schlusskurses von Freitag. Der Kontrakt erzielte am Freitag ein Plus von 1,08 %, der Kassa-Markt schloss mit einem Zugewinn von 0,18 % bei 13.076 Punkten. An der Wall Street ging es weiter aufwärts, der S&P 500 Index konnte das letzte Allzeithoch leicht übertreffen. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen positiv.

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Sonntag einen Anstieg der Neuinfektionen um 10.824, 62 Menschen sind gestorben. In den USA wurden 166.555 Neuinfektionen gemeldet, dabei sind 1.266 Menschen gestorben. Die Bunderegierung erwägt weitere, leichte Maßnahmen, um den Anstieg bei den Infektionen einzudämmen. In den USA sind bisher keine Regelungen bekannt, aber auch dort sind Schulenschließungen im Gespräch.

Märkte reagieren derweil positiv auf die Daten aus Asien. Sowohl das japanische BIP per Q3, als auch die Industrieproduktion aus China per Oktober, haben die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Chinas Einzelhandelsumsätze fielen allerdings leicht unter den Erwartungen aus. An der Konjunkturdatenfront steht in dieser Woche nicht sehr viel an, siehe unten.

Mo:

JAP BIP Q3/Industrieproduktion Okt

China Industrieproduktion/Anlageinvestitionen/Einzelhandelsumsätze/AQ

Di:

USA Einzelhandelsumsätze Okt

USA Industrieproduktion Okt

API Bestandsdaten

Mi:

GB VPI/EPI Okt

EU VPI Okt

USA Baugenehmigungen/Beginne Okt

EIA Bestandsdaten

FOMC Williams, Bullard Rede

Do:

GB Einzelhandelsumsätze Okt

EU EZB Lagarde Rede

EU Treffen (Brexit-Deadline)

USA Philly FED Herstellungsindex Okt

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Verkäufe bestehender Häuser

Fr:

JAP VPI Okt

China PBOC Zinsentscheid

DE EPI Okt

EU Verbrauchervertrauen Nov

Die neue Brexit-Deadline läuft am Donnerstag mit dem EU Treffen ab (EUR/GBP: Britisches Pfund bleibt politisches Pulverfass). Sollte bis dahin kein Deal gefunden werden, könnte es zur leichten Verunsicherung führen, doch der Markt rechnet bereits mit einem Deal, selbst wenn dieser später kommt.

Der 16. Dezember ist eine weitere Deadline, und womöglich die letzte, im Rahmen derer ein Deal noch vor Ablauf des Jahres beschlossen werden könnte. Die Verhandlungen könnten sich damit bis dahin fortsetzen. Ansonsten wird der Fokus in dieser Woche auf die COVID-Entwicklungen gerichtet sein.

Unerwartete Maßnahmen, insbesondere in den USA, könnten das positiv überzeugte Sentiment an den Aktienmärkten berechtigterweise ausbremsen, zumindest vorübergehend. Die Quartalssaison ist gelaufen und dürfte nun eingepreist sein. Der Markt schaut nun mehr in die Zukunft. Und diese sieht, trotz der Aussicht auf einen Impfstoff, für das laufende und kommende Quartal nicht sehr rosig aus.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der DAX Future heute Nacht mit einem Up-Gap gestartet. Den kurzfristigen Widerstand bei 13.300 Punkten müsste er dennoch erstmal überwinden, um den Weg in Richtung neuer Erholungshochs frei zu machen. Dies wird für den Kassa-Markt heute eine Aufgabe sein.

Schafft er es. Dürfte es in Richtung Gap-Close bei 13.580-13.600 Punkte gehen. Nach unten hin bleibt der Bereich bei 12.900 Punkte weiterhin ein guter Support, darunter der gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 12.600 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: TradingView, IG, DailyFX

