Daily DAX Prognose: Realität setzt ein

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt erzielte am Donnerstag einen Verlust von 2,04 %. Der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 1,24 % bei 12.052 Punkten. Auch an der Wall Street ging es vorerst abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind am Freitag negativ.

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Donnerstag einen Anstieg der Neuinfektionen um 23.541 nach 21.866 am Vortag. 218 Menschen sind gestorben, nach 215 zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 144.133 nach 136.325. Es starben 1.893 Menschen nach 1.425 zuvor. Die aktuell Zahlen sehen nicht nach Eindämmung aus. Die zusätzlich fehlenden Anzeichen eines zweiten Corona-Hilfspakets in den USA lassen Marktteilnehmer Realität schnuppern.

An der Konjunkturdatenfront fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahezu im Rahmen der Erwartungen aus. Die US Verbraucherpreise enttäuschten allerdings. Auch die EU Industrieproduktion fiel per September unter Erwartungen aus. Heute stehen Daten zum EU BIP per Q3 sowie die EU Handelsbilanz per September an, die Erzeugerpreise aus den USA sowie die Uni Michigan Verbraucherdaten. Einige FED Mitglieder wie Bullard und Williams werden Reden halten.

EZB Lagarde und FED Powell haben gestern im Rahmen des EZB Forums keine neuen Ankündigungen gemacht.Der IEA Bericht zeigte gestern eine negative Revision bei der weltweiten Öl-Nachfrage-Prognose für das noch laufende Jahr. Die EIA Rohölbestände wurden, anders als im API-Bericht, per letzte Woche aufgebaut. Die übrigen Bestände bestätigten mit einem Abbau. Die US Produktionsschätzung lag im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Die Zahlen von Walt Disney waren nicht überragend aber in einigen Bereichen fiel der Umsatzrückgang weniger schlimm aus als erwartet. Cisco konnte die Analystenerwartungen ebenso übertreffen, bzw. fielen die Rückgänge auch hier geringer aus. Alles in einem ist die US Quartalssaison nun fast vorbei und der gesamte Gewinnrückgang der SP500 Unternehmen dürfte sich auf zirka -7,5 % belaufen. Das sind 14 % weniger als noch zu Beginn der Saison erwartet wurde.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet fällt der Index im vorbörslichen Handel auf den wichtigen Support zwischen 12.950-13.000 Punkten zurück. Damit wird der Kassa-Handel mit einem kleinen Down-Gap eröffnen und es wird darauf ankommen, ob der Support im Kassa-Handel und auf Tagesbasis gehalten werden kann.

Vorstellbar wäre ein Einbruch auf Intraday-Basis und später eine Erholung wieder darüber. Bleibt die Erholung aus, befände sich der nächste Support im Bereich der gleitenden Durchschnitte, zwischen 12.550-12.650 Punkten.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: TadingView, DailyFX, IG

