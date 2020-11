Daily DAX Prognose: Pause im Trend

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kontrakt erzielte am Mittwoch ein Plus von 0,61 %, der Kassa-Markt schloss bei 13.216 Punkten mit einem Zugewinn von 0,4 %. An der Wall Street erholten sich der S&P500 sowie der NASDAQ, der Dow Jones schloss leicht im Minus. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt.

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Mittwoch einen Anstieg der Neuinfektionen um 21.866 nach 18.487 am Vortag. 215 Menschen sind gestorben, nach 261 zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 136.325 nach 111.433. Es starben 1.425 nach 590 zuvor. An der Konjunkturdatenfront gab es kaum etwas relevantes zu berücksichtigen. Das Kreditvolumen ist in China per Oktober leicht unter den Erwartungen ausgefallen.

Die OPEC hat den Monatsbericht veröffentlicht. Anders als die EIA hat sie die Nachfrageprognose leicht nach unten revidiert, die Produktion ist im Oktober MoM um 0,3 Mb/d gestiegen (Brent WTI, Ölpreis bricht aus nach Bestandsdaten). Heute stehen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen (Revision) an, der IEA Monatsbericht, der EZB Wirtschaftsbericht, die EU Industrieproduktion sowie die EIA Bestands- und Produktionsdaten.

Wichtiger als diese Daten könnten jedoch die US Verbraucherpreise in der Erstveröffentlichung sein sowie das EZB Forum, auf dem mehrere Zentralbanker Reden halten werden. Die Berichtssaison läuft derweil hierzulande auf vollen Touren. Während Adidas in dieser Woche die Jahresprognose kassierte und DHL zwar positive Ergebnisse ablieferte aber von der Impfstoff-News getroffen wurde, konnten E.ON, RWE, Siemens und die Deutsche Telekom freundliche Ergebnisse vorlegen. Es stehen heute noch eine Menge an Zahlen aus der zweiten Reihe an, aus den USA legen Walt Disney und Cisco Systems ihre Berichte vor.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet gab es gestern kaum ein Vorankommen auf Tagesbasis. Vorbörslich gibt der Index heute nach, notiert aber noch über einem wichtigen, kurzfristigen Support. Dieser ist auf Kassa-Basis erkennbar und umfasst einen Bereich zwischen 13.100-13.150 Punkten. Auch leicht darunter, zwischen 12.950-13.000 Punkten wird der Index gut unterstützt.

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 8% -2% 1% Wöchentlich -21% 12% -2%

