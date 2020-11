Daily DAX Prognose: Erholung trifft auf Widerstand

DAX Prognose: IG taxiert den DAX in Form des CFDs heute Morgen unter dem Schlusskurs von gestern. Der Kontrakt schloss den Donnerstag mit einem Gewinn von 2,25 % ab, der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 1,98 % bei 12.568 Punkten. Die Wall Street erholte sich ebenso weiter. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% 13% 4% Wöchentlich -38% 35% -11%

DAX Prognose fundamental

Das RKI meldet für Donnerstag einen Anstieg der Neuinfektionen um 21.506 nach 19.900 am Mittwoch. 166 Menschen sind gestorben, nach 118 einen Tag zuvor. In den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen um 115.591 nach 107.546. Es starben 1.120 Menschen nach 1.201 zuvor. Bei der US Wahl zeichnet sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf Rennen.

6 Punkte bräuchte Biden noch um auf die notwendigen 270 Electoral Votes zu kommen. Trump benötigt noch insgesamt 56 Punkte, die er nach aktuellem Stand nur dann erreichen könnte, wenn er auch Arizona zugeschrieben bekommt. Aber auch hier ist der aktuelle Stand der Auszählung noch klar pro Biden.

An der Front der Konjunkturdaten richtet sich nach dem gestrigen fast Non-Event der FOMC der Fokus auf die US Arbeitsmarktdaten. Der US Dollar scheint seinen Abwärtstrend wieder aufnehmen zu wollen und enttäuschende Daten könnten diesen Trend heute mit anheizen. Sie könnten aber auch die Erholung bei Aktien abbremsen. Eine Korrektur nach der stärksten Intraday-Erholung an der Wall Street wäre nicht ungewöhnlich.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet testet der Index auf Tagesbasis nun das gestern genannten Gefilde der gleitenden Durchschnitte, siehe Chart unten. Ein ungeschlossenes Gap wäre auf Kassa-Basis bei 12.646 geschlossen. Damit ist es zumindest für heute eine wichtige Kurszone, die es zu überwinden gilt, um den Weg nach oben frei zu haben. Dann eventuell in Richtung 12.850-.900 Punkte. Wenn der DAX zunächst weiter korrigiert, dürfte er bei 12.300-.345 Punkten einen guten Support vorfinden. Kann dieser Support nicht halten, wäre ein Zurückfallen auf 11.900-12.000 Punkte sehr wahrscheinlich

DAX CFD Daily und Kassa 4H

Quelle: DailyFX, IG, TradingView

